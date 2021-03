Per saber per on camina el nostre viatger…

A l’art es produeix una necessitat de pintar la natura des d’una vessant sensible i poètica. En general, domina un gust per un entorn exòtic, imaginari i irracional (per oposició a la ‘fredor’ de la pintura neoclàssica) i un gran interès per l’individu, el paisatge, el poble, la llibertat, el patriotisme i nacionalisme: no oblidem que ballem al ritme de les onades revolucionàries burgeses de la primera meitat del XIX.

Dins el context citat, El viatger/caminant sobre un mar de núvols (1818), de Caspar David Friedrich, és un dels grans exponents de la sensibilitat romàntica de l’escola alemanya. Al primer pla apareix un viatger dret i recolzat al seu bastó sobre la part més alta de la muntanya contemplant un mar de núvols. És una composició d’estructura piramidal clàssica i colors foscos i freds al primer plànol, que contrasten fortament amb els grisos i blancs al rerefons. El pintor aprofita per crear una atmosfera (que tècnicament anomenem perspectiva aèria o atmosfèrica i/o cromàtica) de misteri propi del moviment romàntic.

Immensitat i silenci

Des del primer moment veiem un gust pel joc dels colors que van des del negre o marró (foscor) fins al blau cel amb algunes pinzellades de groc (quietud) creant un fort contrast que matitza de manera molt clara tots els espais. A mesura que ens endinsem dins el quadre trobem un paisatge on la immensitat i el silenci de la natura s’imposen a l’espectador que impressionat per la percepció de l’infinit es deixa seduir i captivar per ella.

Podem endevinar una actitud de melangia, nostàlgia i misteri. El caminat és una representació de la humanitat en el sentit més ampli, de l’home a moments de solitud, inquietud i aïllament, que cerca a les muntanyes (la vida) l’energia i la força per seguir fent camí.

L’home que apareix d’esquena, és un personatge anònim, indefinit, vestit a la manera de la burgesia de l’època. El pintor intenta guiar a través d’ell la mirada de l’espectador cap el que és més important: el paisatge que ens parla i encisa, el paisatge que ens crida amb força cap a la seva immensitat. Es tracta d’un paisatge ubicat a la Suïssa de Saxònia, una zona muntanyosa de la que s’han identificat les muntanyes Elbsandsteingebirge.

Pintar a l’home d’esquena ens dóna la possibilitat de substituir la seva identitat i convertir-nos en protagonistes, ja que la persona que observa el quadre té la tendència de col·locar-se en el lloc de la figura per convertir-se en el viatger, que contemplant un mar de núvols blancs, estableix una forta connexió amb una natura, no de jardins planificats fins al detall i flors ben col·locades, sinó d’una natura en estat pur, capaç d’escoltar i guardar els seus més íntims secrets.

Per acabar dir que les obres de Friedrich es mouen dins paisatges on la natura té un paper transcendental. La seva obra ens mostra unes interpretacions idealitzades, incommensurables, inquietants i plenes de misteri, on discrets i silenciosos personatges, amarats de soledat i nostàlgia, es deixen portar dins la grandària dels seus horitzons.