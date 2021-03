John Keats, bicentenari

John Keats fou el més jove dels grans poetes romàntics anglesos i el que morí primer. Nasqué a Londres l’any 1795, es qualificà de cirurgià, feina que deixà aviat per dedicar la resta de la seva curta vida a la poesia.

La primera col·lecció dels seus poemes aparegué el març del 1817, Keats fou completament ignorat, però no es descoratjà, abandonà Londres i s’instal·là a Hamsptead, allà treballà durant mesos el seu poema èpic Endymion. Quan Endymion es publicà les crítiques foren extremadament dures i sarcàstiques, segons diu Shelley en el poema Adonais, que dedicà a John Keats després de mort, aquestes crítiques minvaren la fràgil salut del poeta.

Éxit i malaltia

Fou el 1818-1819 l’any que Keats produí les seves obres mestres entre les quals es troben les odes, que són els seus poemes de més èxit. Aquest fou l’any que veié el fruit de l’esforç dels anys anteriors, fou el seu gran any. Malauradament també fou l’any que la seva salut començà a donar símptomes del que vindria, la tuberculosi, una malaltia que el mateix Keats coneixia molt bé doncs el seu germà Tom en morí i ell l’acompanyà fins als darrers moments.

Aquell també fou l’any que establí formalment la seva relació amorosa amb Fanny Brawne, una relació turmentada pels episodis de gelosia que patia Keats degut a la seva minvant salut i la seva precarietat econòmica, no podia oferir a Fanny una vida confortable. Ella fou la seva musa, fou ella qui inspirà algunes de les obres més famoses del poeta, Ode to a Nightingale, Bright Star, The Eve of St. Agnes. El dol de Fanny Brawne durà sis anys.

La casa de Roma on Keats va residir és avui anomenada Keats-Shelley Memorial House, un museu dedicat als romàntics anglesos. Per celebrar el bicentenari de la seva mort realitzen diferents activitats poètiques i teatrals, han penjat també a la seva web dos vídeos que proposen una experiència immersiva en realitat virtual, narrats pel músic i activista Bob Geldof.