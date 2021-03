Billie Eilish ganó hoy el premio a la grabación del año con "Everything I Wanted" en la 63 edición de los Grammy, que se ha celebrado hoy con una gala muy singular y adaptada a las restricciones del coronavirus.

Por su parte, "Folklore" de Taylor Swift recibió el premio al álbum del año y Beyoncé se convirtió en la artista con más premios Grammy de la historia con 28 galardones a lo largo de su carrera, por delante de los 27 recolectados por Alison Krauss.

Beyoncé ganó esta noche cuatro premios: mejor canción rap, mejor actuación rap, mejor actuación R&B y mejor vídeo musical. Todo a pesar de que no lanza un álbum desde 2016 y tras un año en el que sus bazas eran una banda sonora, un tema que aborda el racismo en Estados Unidos y la colaboración de "Savage", el tema rompepistas de Megan Thee Stallion al que se sumó cuando ya era todo un éxito viral.

Con su victoria en grabación del año por "Everything I Wanted", Eilish repitió el triunfo que obtuvo en 2020 en la misma categoría gracias a "Bad Guy". Sin embargo, Eilish, que recogió el premio junto a su hermano y fiel colaborador Finneas, subrayó en su discurso de hoy que, en su opinión, la ganadora de grabación del año tendría que haber sido otra: Megan Thee Stallion por su colaboración con Beyoncé en "Savage". "Te mereces esto", dijo. Stallion, por su parte, se llevó el Granmmy a Nuevo Mejor Artista.

Eilish ganó un segundo gramófono dorado en estos Grammy gracias a "No Time To Die" (de la cinta homónima y sin estrenar aún sobre James Bond), que obtuvo el premio a la mejor canción escrita para medios audiovisuales.

Taylor Swift

"Folklore" de Taylor Swift recibió el premio al álbum del año. Se trata del tercer galardón al disco del año que gana la estadounidense, después de las victorias de "Fearless" (2010) y "1989" (2016). Un logro que hasta ahora estaba únicamente en manos de tres cantantes: Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon (incluyendo Simon & Garfunkel).

Swift se convierte así en la mujer que más veces ha ganado la categoría reina de los Grammy en un año en el que ha lanzado dos discos, "Folklore" y "Evermore", que han sido recibidos con aclamo de la crítica.

En el caso del premiado "Folklore", fue un álbum publicado por sorpresa, compuesto y grabado bajo sumo secreto durante la cuarentena por el coronavirus y que ha elevado el estatus artístico de su autora con elogios tanto de la prensa musical general como de publicaciones independientes.

H.E.R.

"I Can't Breathe" de H.E.R., se llevó el premio a la canción del año. El premio a la canción del año en los Grammy reconoce a los compositores de un tema, mientras que el de grabación del año va destinado a los productores, cantantes, ingenieros de sonido y otros miembros del equipo.

Se trata de un tema de reivindicación inspirado por las protestas raciales que estallaron en el Estados Unidos durante el verano de 2020 tras la muerte de George Floyd, asfixiado por un policía durante 8 minutos. El título, "I Can't Breathe" hace referencia a la frase que Floyd pronunció antes de morir y que se convirtió en lema contra el racismo y la brutalidad policial.

"I Can't Breathe" es un corte R&B de más de 4 minutos que en su letra incluye frases como "no puedo respirar, me estas quitando la vida, no puedo respirar ¿Alguien luchará por mí?".

H.E.R. es una artista californiana, algo desconocida en el mercado internacional pero muy popular en la industria estadounidense, que ya estuvo nominada en 2018 a álbum del año por su disco homónimo que la situó como referencia del R&B.

A pesar de las circunstancias y dificultades, la Academia de la Grabación, que cada año organiza los Grammy, ha convocado a un impresionante listado de actuaciones que incluyó, entre otros, a Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish, Post Malone, John Mayer, BTS, Megan Thee Stallion, Bruno Mars y HAIM.