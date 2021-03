La música ha sido la tabla de salvación para muchos en el año de la pandemia. Las interminables horas muertas entre cuatro paredes y la sobredosis de información en todo lo relacionado con el coronavirus se han hecho un poco más superables gracias a los artistas que han encontrado su inspiración en el confinamiento. Buena muestra de ello es Taylor Swift, que sorprendió a todos con un álbum inesperado ('Folklore') que poco tiene que ver con el pop o el country al que nos tiene acostumbrados.

Para ensalzar esto este domingo 14 de marzo llegan los Premios Grammy, unos galardones en los que Beyoncé defiende su corona de reina de la música estadounidense. No lo tendrá fácil la intérprete de 'Halo' porque los jóvenes vienen pisando fuerte: Dua Lipa y Billie Eilish se han ganado hablarle de tú a tú a la ex de Destiny Child. La ausencia más destacada la firma The Weeknd, protagonita en la pasada Super Bowl, que ya ha ordenado a su discográfica que no vuelva a inscribir su nombre en la lista de candidatos a futuras nominaciones. No le ha sentado nada bien al autor de 'Blinding Lights' que se hayan olvidado de él en la edición en la que estaba llamada a hacer historia.

La gala de este 2021 la dirigirá el polifacético Trevor Noah. En su currículum se incluyen trabajos como cómico, escritor, productor, comentarista político, actor y presentador. No lo tendrá fácil, ya que será, como viene siendo costumbre desde que estalló la crisis del coronavirus, la ceremonia más atípica que se recuerde: las actuaciones en vivo se intercalarán con presentaciones a distancia, y tampoco habrá público en las gradas. Pero, pese a todo, como diría Mercury, "the show must go on".

A falta de alguna incorporación sorpresa de última hora, entre los que cogerán el micrófono están Harry Styles, que abrirá la noche, Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Silk Sonic, Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, BTS, Brandi Carlie, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, HEIM, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris y Post Malone.

Álbum del año

‘Chilombo’ – Jhené Aiko

‘Black Pumas Deluxe Edition’ – Black Pumas

‘Everyday Life’ – Coldplay

‘Djesse Vol.3’ – Jacob Collier

‘Women in Music Pt. III’ – Haim

‘Future Nostalgia’ – Dua Lipa

‘Hollywood’s Bleeding’ – Post Malone

‘Folklore’ – Taylor Swift

Con la ausencia más destacada de The Weeknd, uno de los artistas más escuchados del año gracias a su hit ‘Blinding Lights’, los ojos se centran en la guerra de divas entre Dua Lipa y Taylor Swift. Si la segunda gana el Grammy al Álbum del Año será la tercera artista de la historia en lograrlo en tres ocasiones, tras Frank Sinatra y Stevie Wonder.

Canción del año

‘Black Parade’ – Beyoncé

‘The Box’ – Roddy Ricch

‘Cardigan’ – Taylor Swift

‘Circles’ – Post Malone

‘Don’t Start Now’ – Dua Lipa

‘I Can’t Breath’ – H.E.R.

‘If the World was Ending’ – JP Saxe ft. Julia Michaels

Los críticos están divididos en esta categoría. Si bien Beyoncé es una apuesta segura, parece que en esta ocasión la británica Dua Lipa, considerada por muchos el futuro del pop anglosajón, se puede llevar la partida. Esto es aún más relevante si se tiene en cuenta que en solo dos años Dua Lipa ha pasado de ostentar el honor de ser la mejor artista revelación a pelear por alzarse con las categorías más importantes.

Grabación del año

‘Black Parade’ – Beyoncé

‘Colors’ – Black Pumas

‘Rockstar’ – DaBaby ft. Roddy Ricch

‘Say So’ – Doja Cat

‘Everything I Wanted’ – Billie Eilish

‘Don’t Start Now’ – Dua Lipa

‘Circles’ – Post Malone

‘Savage’ – Megan Thee Stallion ft. Beyoncé

La joven Billie Eilish está llamada a grabar su nombre a fuego en la historia de la música estadounidense. Aunque ‘Everything I Wanted’ parte como favorito, la historia detrás de ‘Black Parade’, que nació al albor de las protestas raciales que surgieron en EEUU tras el asesinato de George Floyd, puede decantar la balanza a favor de Beyoncé.

Mejor vídeo musical

‘Brown Skin Girl’ – Beyoncé

‘Life is Good’ – Future ft. Drake

‘Lockdown’ – Anderson .Paak

‘Adore You’ – Harry Styles

‘Golitah’ – Woodkid

Ni los entendidos tienen claro por quién se decantará el jurado en la categoría de mejor vídeo musical. Si bien Anderson .Paak ha ganado visibilidad tras el reciente anuncio de que ha formado un grupo con Bruno Mars, Harry Styles, que abrirá la gala de esta edición de los Premios Grammy, y sobre todo Future ft. Drake, darán batalla.

Mejor artista revelación

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

No hay aficionado a la música actual que no conozca a Megan Thee Stallion. No en vano, no todo el mundo tiene la suerte de firmar un dúo con Beyoncé y también de colaborar con una Ariana Grande con una presencia discreta en la lista de nominados de estos Premios Grammy. Le pueden quitar la corona Doja Cat o D Smoke.

Mejor canción pop solista

‘Yummy’ – Justin Bieber

‘Say So’ – Doja Cat

‘Everything I Wanted’ – Billie Eilish

‘Don’t Start Now’ – Dua Lipa

‘Watermelon Sugar’ – Harry Styles

‘Cardigan’ – Taylor Swift

Parece lógico pensar que si Dua Lipa consigue el título absoluto de mejor canción también hará lo propio con la categoría específica de su género. Sin embargo, la joven británica no se puede descuidar ya que le persiguen tres de los artistas más escuchados de 2020: Taylor Swift, Justin Bieber y Billie Eilish.

Mejor canción pop dúo/banda

‘Un Día / One Day’ – J. Balvin ft. Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

‘Intentions’ – Justin Bieber ft. Quavo

‘Dynamite’ – BTS

‘Rain on Me’ – Lady Gaga ft. Ariana Grande

‘Exile’ – Taylor Swift ft. Bon Iver

Las espadas están en todo lo alto: ‘Dynamite’, del fenómeno de K-Pop BTS, es el vídeo musical más visto en 24 horas en toda la historia de Youtube (101,1 millones de reproducciones); ‘Rain on Me’ representa la unión de dos de las mayores divas de pop actual y para muchos la canción del verano; y ‘Exile’, nacida en plena pandemia, se convirtió para muchos en el fiel reflejo del sentir general en el confinamiento.

Mejor álbum pop

‘Changes’ – Justin Bieber

‘Chromatica’ – Lady Gaga

‘Future Nostalgia’ – Dua Lipa

‘Fine Line’ – Harry Styles

‘Folklore’ – Taylor Swift

El disco sorpresa de ‘Miss Americana’ es una de las joyas que deja el 2020 y no es fácil compararlo con el pelotazo de Dua Lipa, un álbum que encadena éxito tras éxito. Relajado e introspectivo uno, fiestero y cañero el segundo. Perfectos a su manera, cada uno en su momento.

Mejor canción rock

‘Kyoto’ – Phoebe Bridgers

‘Lost in Yesterday’ – Tame Impala

‘Not’ – Big Thief

‘Shameika’ – Fiona Apple

‘Stay High’ – Brittany Howard

Muchas veces relegadas a un lado en el rock, las mujeres reclaman este año su sitio en la categoría en la que en el pasado reinaron Foo Fighters, Sting, Bruce Springsteen, U2 o David Bowie. Y tiene pinta de que lo van a conseguir (Phoebe Bridgers está nominada en cuatro categorías), aunque no será fácil superar a un clásico como Tame Impala.

Mejor álbum R&B

‘Happy 2 Be Here’ – Ant Clemons

‘Take Time’ – Giveon

‘To Feel Love/d’ – Luke James

‘Bigger Love’ – John Legend

‘All Rise’ – Gregory Porter

John Legend es sinónimo de premios. Tiene once Grammys, un Globo de Oro y un Oscar, este último en 2015 por su trabajo en la banda sonora de 'Selma'. Es toda una institución en Estados Unidos y quiere completar su docena de los galardones del gramófono. 'Conversations in the Dark' es la mejor carta de presentación de su último trabajo.

Mejor canción R&B

‘Better Than I Imagine’ – Robert Glasper ft. H.E.R. & Meshell Ndegeocello

‘Black Parade’ – Beyoncé

‘Collide’ – Tiana Major9 & EARTHGANG

‘Do It’ – Chloe X Halle

‘Slow Down’ – Skip Marley & H.E.R.

La historia de Beyoncé con los Grammy viene de muy atrás. En esta ocasión tiene nueve nominaciones en ocho categorías y en el caso de conseguir cinco se convertiría en la artista viva más premiada. Si logra cuatro, será la mujer más galardonada, cuyo récord tiene ahora Alison Krauss. Lo que nadie le quitará es el título de artista más nominada. Además, su paso firme sobre el escenario ha dejado actuaciones icónicas sobre estas tablas, como cuando interpretó 'If I Were a Boy' en 2017.

Mejor canción rap

‘The Bigger Picture’ – Lil Baby

‘The Box’ – Roddy Ricch

‘Laugh Now, Cry Later’ – Drake ft. Lil Durk

‘Rockstar’ – DaBaby ft. Roddy Ricch

‘Savage’ – Megan Thee Stallion ft. Beyoncé

Con apenas un par de años de carrera, DaBaby es uno de esos raperos que, además de triunfar con sus propias canciones, es un habitual en los remixes con artistas consagradas. En esta ocasión se subirá al escenario con Dua Lipa, con la que firma una versión de su éxito 'Levitating'. En su categoría destaca la ausencia de 'Mood', de 24kGolden, el hit número 1 en Billboard durante varias semanas.

Mejor álbum pop latino/urbano

‘YHLQMDLG’ – Bad Bunny

‘Por Primera Vez’ – Camilo

‘Mesa para Dos’ – Kany García

‘Pausa’ – Ricky Martin

‘3:33’ – Debi Nova

A raíz de los números, el premio al mejor álbum pop latino/urbano parece que será para Bad Bunny, el artista más escuchado de Spotify. Pese a ello, este puede ser su primer Grammy, galardones en los que este 2021 ha logrado su segunda nominación. El año de la pandemia no pudo ser más fructífero para él, ya que lanzó al mercado tres discos: 'YHLQMDLG', 'Las que no iban a salir' y 'El Último Tour del Mundo', con el que aprovechó para anunciar su retirada temporal.

https://youtu.be/fSlqTX39CMM

Mejor álbum rock latino/alternativo

‘Aura’ – Bajofondo

‘Monstruo’ – Cami

‘Sobrevolando’ – Cultura Profética

‘La Conquista del Espacio’ – Fito Páez

‘Miss Colombia’ – Lido Pimienta

Aunque no tiene seguro el premio, esta joven chilena ya puede presumir de que su álbum 'Cami' fue seleccionado por Billboard como uno de los 25 mejores discos latinos de 2020. Además, a sus 24 años, es la cantante de Chile más joven en estar nominada a los Premios Grammy.

Mejor música para cine

‘Beastie Boys Story’ – Beastie Boys

‘Black is King’ – Beyoncé

‘We Are Freestyle Love Supreme’ - Freestyle Love Supreme

‘Linda Ronstadt: The Sound of my Voice’ - Linda Ronstadt

‘That Little Ol’ Band From Texas’ – ZZ Top

'Black is King' fue un auténtico 'boom' en un Estados Unidos sacudido por las protestas para demandar la igualdad racial efectiva. Y nadie mejor que Beyoncé podía lanzar esta preciosa creación que explora la relación de la artista con la música a partir de la banda sonora 'The Lion King' (2019), ambos con el sello de Disney.

Mejor banda sonora

‘Ad Astra’

‘Becoming’

‘Joker’

‘1917’

‘Star Wars: El Ascenso de Skywalker’

Su victoria en los Oscar hace pensar que 'Joker' puede imponerse en el Grammy a la mejor banda sonora. Hildur Gudnadóttir es su creadora y no pudo plasmar de manera más bella la evolución del personaje que interpreta Joaquin Phoenix.