Un nueva edición del ciclo Días Musicales vuelve este año con 17 conciertos de grupos locales, una ocasión en la que dar a conocer su creación artística y poder promocionar su trabajo. Así, para el presente mes de febrero, hay en cartel cuatro conciertos: Trobairitz actuará el sábado 20 a las 20 horas en la sala de plenos del Ayuntamiento de Sant Joan; Tales of Gloom el domingo 21 a las 20 horas en Can Jeroni, Sant Josep; Carlos Tur y Elvira Ramón el jueves 25 a las 20 horas en Can Ventosa, Vila, y el viernes 26 de febrero los Morning Drivers actuarán a las 20 horas en el Centro Cultural Cervantes en Sant Antoni.

Según informó el Consell, están previstas todas las medidas para garantizar la seguridad sanitaria de los asistentes: las puertas se abrirán a las 19 horas y deberá pasar un control de temperatura y desinfectar las manos con gel hidroalcohólico , habrá un servicio de acomodación y se mantendrán las distancias de seguridad entre personas de un metro y medio de separación. Habrá un servicio de venta de entradas con tarjeta de crédito (2 euros anticipada y 3,5 en taquilla), en la medida de lo posible.