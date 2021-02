Retrat del clubber adolescent

Quan jo tenia uns deu anys, crec que era l’estiu del 1972, els meus pares van apuntar-me a un campament de l’OJE a sa Caleta, a Ibiza , una experiència, en el meu record d’ara, innòcua i sense cap tipus de conseqüència. Cert: el primer dia vam cantar el «Cara al sol» el «Prietas las filas», però els mandos, com els anomenàvem, eren exseminaristes que volien anar a les Amèriques, parlaven de la teologia de l’alliberació, del Che i de Jesús com el primer socialista. Afortunadament, en aquell ambient de suposada disciplina, aquells monitors ja transmetien l’imminent mort del dictador, la secularització de l’estat espanyol, l’alliberament sexual, les drogues, la normalització del català, l’art com a font de llibertat (sobretot en la forma de la música pop en anglès), el pacifisme i tantes altres coses que agafarien volada durant aquella dècada prodigiosa.