El primer llibre en català de poemes amb monosíl·labs

L’Institut d’Estudis Eivissencs publica el llibre de poemes ‘Més que mots’, de l’escriptora Iolanda Bonet. La publicació fou guardonada amb el Premi Baladre 2013 i es presenta com el primer llibre en català de poemes escrits a partir de monosíl·labs, conformat amb 51 composicions poètiques agrupades en diverses temàtiques (animals, plantes, nombres...).

Iolanda Bonet, que cultiva diversos estils i gèneres literaris i és coneguda per obres com ‘Crits de mar’ (Ed. Aïllades) i ‘Darrere les ones’ (Ed. Can Sifre), conjuga aquí la creació literària amb la innovació, adreçant-se en aquesta ocasió a un públic infantil i juvenil.

L’obra compta amb les acolorides il·lustracions del jove eivissenc Marc Roig, estudiant de l’escola Joso de Barcelona que ha orientat la seua carrera cap al món de la il·lustració per a contes infantils i que, a més, és director artístic del joc de taula ‘Sanctorvm’.

«‘Més que mots’ és un llibre que va néixer jugant amb els mots», exposa l’escriptora eivissenca Iolanda Bonet. «El títol reivindica la importància i la bellesa de les coses petites. Els mots més petits són capaços de construir tot un llibre de versos com ‘Més que mots’, el primer en català. O un poema llarguíssim, com va fer el poeta Pere Quart», explica l’autora, que segueix l’estela de l’autor de la reconeguda ‘Tirallonga de monosíl·labs’.

L’Institut preveu celebrar la presentació del llibre de seguida que la situació sanitària derivada de la covid-19 ho permeti.