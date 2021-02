Unas fiestas de circunstancias

Los cuatro pendones que cuelgan de la fachada del Ayuntamiento son el único indicativo de que Santa Eulària celebra el día de su patrona. La plaza España está prácticamente vacía a las 11.30 horas. De los bares más emblemáticos del centro, el Royalty permanece cerrado y, junto al Can Cosmi, toman café tres hombres mientras fuman en la calle Sant Jaume.

La vía principal del pueblo no está más animada. Cuatro personas guardan cola en la granja Cas Forner y, a pocos metros, hay una boutique abierta. Su propietaria, Marga Noguera, bromea al admitir que no se acordaba de que era el día del pueblo. «Me he duchado, me he preparado y, cuando iba a salir de casa, mi marido me ha dicho ‘pero si hoy es Santa Eulària’», relata entre risas.

«Ya que estaba, me he decidido a abrir, pero veo que hay alguna otra tienda también», señala. Por la tarde, Noguera se quedará en casa, pero no podrá disfrutar de la comida familiar que solía celebrar con su madre y su hermano. «Este año no toca».

Salir adelante

Al otro lado de la calle Sant Jaume, destacan los expositores con los accesorios de Spirit of Ibiza. «Vengo a trabajar porque hay que aprovechar al máximo el poco movimiento que hay en la calle e intentar salir adelante, porque la gente tiene miedo a salir con tanto bombardeo de malas noticias», explica su propietario, Aron Aligi. «Sobre todo, viendo que el Gobierno y el Ayuntamiento nos están ayudando muchísimo», añade irónico.

En la siguiente calle perpendicular, Isidor Macabich, la Zapatería Mistral tiene las puertas abiertas, pero no para atender al público. «Estamos haciendo tiempo mientras llega mi mujer para ir al Puig de Missa», explica Miquel Serra, acompañado de Toni Palau. Ambos son miembros de la colla de ball pagès del pueblo, Es Broll, y en los días de fiesta suelen ocupar un lugar destacado en la iglesia.

«Hoy solo seremos tres, dos castanyolers y yo como sonador», detalla Serra. «La verdad es que ahora el pueblo está mucho más parado que un domingo por la mañana», constata.

A los pocos metros, se percibe cierto bullicio gracias a unos niños que juegan en la Plaza del Cañón, donde también hay un par de negocios trabajando, al igual que en la calle de la Mar. En la peluquería y salón de belleza Beauty Pasion Ibiza, María Fernández atiende a una clienta.

«Como solo llevo un año aquí y no estoy familiarizada con los días festivos, he abierto igualmente». «Tal y como están las cosas ahora, es mejor aprovechar para hacer algo de caja», admite. Fernández percibe menor actividad por tratarse de un día festivo, «aunque, de todas maneras, el mes de febrero siempre está más tranquilo».

En las proximidades del Puig de Missa, la Pastelería Manolo tampoco se beneficia hoy de los pedidos de pasteles de celebración. «Siempre notábamos mucho las ventas por el día de Santa Eulària, pero la gente estaba mejor económicamente», confiesa Zaida Cañizares. «Sí que hemos tenido algún encargo, pero un 50% menos de lo que era habitual los otros años».

Al llegar al Puig de Missa, diez minutos antes de las doce, solo se encuentra una decena de personas en las escaleras junto a la iglesia. Entre ellas la alcaldesa, Carmen Ferrer, y el portavoz del grupo socialista en la oposición, Vicent Torres, Benet.

Coro de cámara

En el porche, esperan con sus instrumentos Miquel Serra y Toni Palau con Daniel Roig-Francolí, el tercer representante de la colla Es Broll. Empiezan la sonada y se adentran en el templo.

Además de ellos, el acompañamiento musical contará con una representación, en petit comité, del Coro Parroquial de Santa Eulària, con su director, Jordi Martí, al órgano y acompañado de otras tres voces masculinas.

El párroco de Santa Eulària y administrador diocesano de Eivissa y Formentera, Vicent Ribas, empieza puntual la ceremonia para algo más de 40 asistentes. «No podemos ser muchos con el aforo al 30%», recuerda.

Tras dar la bienvenida a los presentes y a los que siguen la ceremonia en directo por la televisión local, Ribas recuerda la hagiografía de la patrona del pueblo, Eulària de Barcelona, como ejemplo a seguir en estos meses de incertidumbre. «Los mártires son personas que viven en medio de grandes tribulaciones, pero siempre las viven con esperanza. En los momentos de dificultad, no se puede perder la esperanza».

Antes de finalizar la ceremonia con el canto de los ‘Goigs a Santa Eulària’, Ribas expresó su deseo de que el pueblo pueda celebrar de nuevo sus fiestas de manera colectiva. «A ver si para el primer domingo de mayo».