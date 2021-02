El asfaltado de las pistas de prácticas trae de cabeza a los profesores

Las obras de las obras de mejora del pavimento del Centro de exámenes de conducir de Santa Gertrudis traen de cabeza a los profesores y alumnos que tienen previsto obtener el permiso para moto, camión o autobús.

Los profesores y directores de varias autoescuelas se muestran indignados porque desde diciembre no se pueden hacer los exámenes para este tipo de carnés debido a que la obra no ha obtenido el visto bueno por parte de los inspectores de la Jefatura de Tráfico de Balears.

El departamento de prensa del Consell de Ibiza informa de que estos trabajos han consistido en la renovación de la capa de rodadura, que incluye la eliminación de defectos existentes como bacheos, levantamientos por presencia de raíces o fisuras en el pavimento. Una obra que Francisco Javier Parejo, de la Autoescuela Santa Eulalia, califica de «auténtica chapuza». En su opinión, tanto el asfaltado como la señalización no están en condiciones para examinar, pero tampoco para dar clase, aunque esta actividad sí se puede hacer.

También Fernando López, director de la Autoescuela Residencial, muestra su enfado con el Consell de Ibiza por la ejecución de la obra. «Parece que la Jefatura de Tráfico dice que no vale la reforma. El hecho es que lo que iba a durar unas semanas se está alargando más de la cuenta. Estamos en febrero y la pista está cerrada», manifiesta.

Roberto Juan, de Autoescuela Botella y Mediterránea, también muestra su malestar por el retraso en los exámenes.

Al enfado de los profesores, Toñi Rivas, de la Autoescuela Bahía, une el de los alumnos. «Algunos nos echan la culpa, aunque les explicamos que la demora no depende de nosotros, no lo asumen», relata.

Respecto a las obras en el pavimento, el Consell asegura que está en óptimas condiciones pero que se tiene que rodar sobre él para concluir los trabajos. «El aspecto del nuevo firme no es el definitivo, puesto que la aplicación de asfalto requiere del desgaste por rodadura para que se desprendan las partículas sobrantes no cohesionadas y se pueda realizar el posterior barrido mecánico para la homogeneización del firme», señala el departamento de prensa. En cuanto a la señalización horizontal, el Consell ha enviado un plano a la Jefatura de Tráfico para que los inspectores procedan a la homologación, si lo estiman oportuno, ya que no pueden viajar a Ibiza.