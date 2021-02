"Es inútil llorar / mejor luchar a muerte", canta Willy Bárcenas en el tema 'Mamá' que ha estrenado este viernes su grupo Taburete y que está dedicada como "desahogo" a su progenitora, Rosalía Iglesias, en la cárcel tras haber sido sentenciada a casi 13 años de cárcel por el caso Gürtel.

La canción ve la luz en el mismo día que el disco que la integra, 'La broma infinita' (Voltereta Records), y en la semana en la que el padre del artista y extesorero del PP, Luis Bárcenas, también en prisión, aseguró en un escrito a la Fiscalía que los populares tuvieron una caja B durante casi tres décadas y que el expresidente Mariano Rajoy la conocía.

"Voy a tener que abrir la boca / me cuesta, más no asumo la derrota", canta Willy Bárcenas en otro momento de 'Mamá', título del corte en el que lanza un mensaje de ánimo a su madre: "No me voy a perder / si estoy ahora en la cima te lo debo también".

En palabras de su autor, se trata del tema "más personal y sincero" que ha compuesto, "fruto del desahogo más necesario". "Espero que pueda llegarle a la gente de la misma manera que lo hacía mientras lo escribía", ha señalado en declaraciones recogidas por su oficina de prensa.

Condenada por el caso Gürtel, Rosalía Iglesias se encuentra en prisión desde el pasado mes de noviembre, después de que el Tribunal Supremo determinara que, como ya dijo la Audiencia Nacional, conocía la procedencia delictiva del dinero de su marido, al igual que el incremento no justificado de su patrimonio.

Ya en mayo de 2018, tras ser condenada por la Audiencia, ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real, si bien apenas estuvo unas horas, ya que su hijo se encargó entonces de abonar la fianza de 200.000 euros que le impuso el tribunal para eludir la cárcel.

Según los analistas, las declaraciones realizadas esta semana por Luis Bárcenas responden al mismo objetivo: colaborar con la Justicia a cambio de que él y, sobre todo, su mujer puedan adelantar su salida de prisión.

'Mamá' forma parte de 'La broma infinita', cuarto disco de estudio de Taburete, tras más de seis meses de lanzamientos individuales que han acumulado más de un millón de escuchas en plataformas digitales.

El grupo, coliderado por el guitarrista Antón Carreño, se ha convertido en una formación musical de gran tirón comercial que, sin el apoyo de multinacionales, se reveló capaz de agotar por ejemplo en varias ocasiones el aforo del multitudinario Wizink Center de Madrid.

A día de hoy cuenta con una gira de más de 20 fechas comenzando por cuatro días consecutivos (8, 9, 10 y 11 de febrero) en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid que agotaron sus entradas a pocas horas de anunciarlo.

Su discografía, inaugurada con el lanzamiento en 2016 del álbum 'Tres tequilas' (2016), se completaba hasta el momento con los sucesivos 'Dr. Charas' (2016) y 'Madame Ayahuasca' (2018).