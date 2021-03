El videojuego 'Aurora's Journey and the Pitiful Lackey', del ibicenco José Luis Tur (Sant Josep, 1983), es uno de los trece títulos que aspira a triunfar hoy en la séptima edición de los Premios PlayStation, uno de los certámenes nacionales con más renombre en la industria del videojuego indie en España. El proyecto del josepí está nominado en tres de las siete categorías que tiene el concurso, 'Mejor juego del año', 'Mejor juego para la prensa', y 'Juego con mejor narrativa'.

Debido al coronavirus, la gala de entrega de galardones, que habitualmente se celebra de forma presencial en Madrid, se llevará a cabo online. El evento, programado a las 20.30 horas, se retransmitirá en los canales de Youtube y Twitch de PlayStation España y contará con invitados de nivel como el jefe de la iniciativa de desarrollo de juegos independientes de SIE, Shuhei Yoshida, o el jugador de baloncesto Marc Gasol, que entregará uno de los premios.

Tur conectará con la gala a través de videoconferencia en el momento en el que se anuncien los nominados de las categorías en las que compite. Aunque tiene «pocas o nulas» esperanzas de ganar, el creador de 'Aurora's Journey' no cabe en sí de alegría. Nunca hubiera imaginado llegar a la final de este certamen organizado por PlayStation Talents , una división de Sony centrada en el desarrollo y apoyo a juegos independientes.

El ibicenco se presentó a los Premios PlayStation a través de su estudio The not So Great Team a finales de agosto. «Para poder participar tienes que ser un estudio muy pequeño o alguien que está empezando. Eso es lo que le diferencia de otros certámenes, que está pensado para ayudar a dar visibilidad y lanzar proyectos pequeños y de nueva creación», detalla. Si ya le pareció «todo un éxito» quedar finalista, cuando el 4 de diciembre supo que su proyecto estaba nominado en tres categorías empezó «a dar botes de alegría». «Es una inyección de moral y de esperanza teniendo en cuenta, además, que es mi primer videojuego y que en estos momentos lo estoy desarrollando yo solo», comenta. En cuanto a lo que pueda pasar esta tarde no alberga muchas dudas. «Hay poquísimas posibilidades de que me lleve ningún premio, porque a fin de cuentas trabajo solo y me enfrento a equipos multidisciplinares increíbles, pero el simple hecho de haber sido nominado para mí ya es un exitazo. Estoy muy orgulloso de mi juego y de cómo avanza, pero soy consciente de mis limitaciones y de que, en cada una de las categorías que estoy nominado, hay al menos uno o varios títulos que son mejores que el mío », remarca. Tur se siente especialmente contento con ser uno de los cuatro nominados a 'Mejor juego para la prensa'. «Eso significa que mi juego gustó más que muchos otros a las publicaciones especializadas, lo cual, teniendo de nuevo en cuenta que lo desarrollo yo solo, es todo un honor». insiste.

En el caso de que se llevara el Premio a Mejor Juego del Año, el galardón más importante, en el que compiten en total trece títulos, el ibicenco se llevaría, ente otras cosas, 10.000 euros para el desarrollo del videojuego y podría contar con un espacio físico en alguna de las sedes de Sony para trabajar en el proyecto durante diez meses.

En estos momentos 'Aurora's Journey' está en fase de desarrollo. «La estructura general está lista. Ahora me queda acabar de diseñar los niveles y desarrollar los diálogos», explica. A principios del año que viene tiene la intención de iniciar una campaña de micromecenazgo a través de Kickstarter para conseguir fondos para el juego, que tiene pensado lanzar para PC y, si es posible, para PlayStation 4. Tur confía en tener terminado el videojuego entre finales de 2021 y mediados de 2022.