La escuela de música Cas Musicaires demostró ayer al público infantil congregado en el parque Reina Sofía que hay vida más allá del 'Malamente' de Rosalía o del 'Despacito', de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Con la ayuda del saxo, la batería, el contrabajo y la guitarra y una máquina del tiempo casera, las más de cien personas que asistieron al evento viajaron al pasado para repasar la historia de la música moderna. Los hermanos Lidia y Carlos Escandell se encargaron de conducir y animar el concierto didáctico, que se repitió por la tarde.

Los problemas técnicos retrasaron algunos minutos el inicio del espectáculo, que contaba con un aforo limitado a 168 personas. La música dio comienzo con el saxo de Ignacio Marí, profesor y propietario de Cas Musicaires, junto a su hermana Laura. A través de su sonido, los presentadores rememoraron los inicios del jazz a principios del siglo de XIX y relataron los comienzos de una banda, a la que dieron vida sobre el escenario, además del saxofonista, el batería Carlos Gallego, el contrabajista Chema Pellico y la guitarrista y cantante Laura Marí.

Los presentadores animaron a los niños y a sus familias a ser parte activa del espectáculo navideño, eso sí, sin moverse de sus asientos, y tanto pequeños como adultos no dudaron en implicarse desde el principio siguiendo el ritmo de la música con manos y pies e incluso cantando y bailando.

A ritmo de batería Cas Musicaires dio un salto en el tiempo desde el siglo XIX hasta el inicio del XX transportando al público a Nueva Orleans para relatar brevemente a través de su música los orígenes del blues. Unos minutos después la banda y los presentadores viajaron a los años 30 y el swing se apoderó del escenario. Durante unos minutos los presentadores y los niños se convirtieron en elefantes, leones y hormigas siguiendo la música de 'Busca lo más vital', todo un clásico de la banda sonora de 'El libro de la selva'.

La máquina del tiempo de Cas Musicaires se detuvo en tres ocasiones en la década de los 50. Fue en esa etapa cuando nació el jazz latino. Para ilustrarlo la banda interpretó el popular 'Oye cómo va', de Tito Puente, que los presentadores interpretaron con el público haciendo los coros. Llegó luego el funky de 'I feel good', de James Brown, que cantó Carlos Escandell. El presentador se metió también en la piel del rey del rock, Elvis Presley, para cantar 'Let's twist again', un tema que hizo popular Chubby Checker. Antes de regresar a 2020, la banda interpretó otro gran éxito, 'We will rock you', de Queen. La fiesta musical concluyó, cómo no, con una canción navideña, una versión en catalán de 'Jingle Bells'.

Cas Musicaires consiguió meterse en el bolsillo al público, que durante una hora, gracias a la música, casi se olvidó de que estamos en plena era covid.