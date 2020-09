El festival Territori llevará sus acciones artísticas por toda la isla de Ibiza

Dalt Vila, Can Jeroni, la torre de sa Sal Rossa, la iglesia de Sant Jordi o el paseo de s'Alamera de Santa Eulària serán algunos de los escenarios en los que se desarrollarán las performances del Festival Internacional de Arte de Acción Territori, que tendrá lugar en diferentes puntos de la isla desde mañana lunes hasta el domingo 27 de septiembre.

La primera acción prevista está programada mañana y tendrá como escenario la torre de sa Sal Rossa, donde la artista Ana Matey escenificará a las 18.30 horas la performance 'Sobre la fortaleza', de su serie 'Conversaciones'. El lunes habrá otra cita, con la videoproyección 'Performers', del artista hispanoalemán Patrick Morarescu, que tendrá lugar en la iglesia de Sant Jordi a las 21 horas, pero solo con reserva previa.

El martes, Territori viajará al centro cultural Can Jeroni de Sant Josep, con dos actividades a partir de las 20 horas. La proyección del documental 'La utopía de la mariposa' del mexicano Lukas Avendaño, con posterior charla con el artista, y la videoperformance 'Mongeley Tain Dugun', de la chilena Paula Baeza.

El miércoles comenzará con la performance medioambiental 'Follow Up', del británico Riccardo Matlakas, en el paseo de s'Alamera de Santa Eulària, para volver después a Can Jeroni. Allí a las 20 horas tendrá lugar la charla audiovisual de Marta Mantecón 'Del kiss kiss al bang bang', sobre las pioneras del arte de acción.

El jueves a las 11.30 en la Escola d'Art, la ibicenca Melisa Ramet escenificará la performance 'Tu cuerpo, tu territorio', una de las seleccionadas de artistas de Balears, en la que colaborarán alumnos de la escuela. A las 18.30 en las Escoles Velles de Sant Josep, la también ibicenca Sohar Villegas representará 'Cuerpo pandrógino'. A las 20 horas en Can Jeroni tendrá lugar la charla performativa 'Cuerpo, política y subjetividad. Performance y prácticas antagonistas', a cargo del mexicano César M. Silva.



El fin de semana

El viernes la actividad tendrá lugar a las 18.30 horas en un escenario curioso, la rotonda del hipódromo de Sant Jordi, allí el israelí Shahar Dor, escenificará la ceremonia de autoentierro 'Adama'.

El sábado contará con cinco acciones diferentes, comenzando por la performance que la artista Ana Matey llevará a la zona del restaurante Es Boldadó de Cala d'Hort a partir de las 11 horas. Dalt Vila tomará el relevo con tres acciones que solo se podrán ver a través de streaming en las redes del Ayuntamiento de Ibiza y Territori: A las 16.30 horas Irene Mohedano representará 'Wash Lies All'; a las 17.30 'Human Typer', de Riccardo Matlakas, y a las 19 horas 'Why Can't Sit With You', de Aina Genovés. La jornada culminará con una videoperformance de la británica Kim Vi Nguyen, 'Signar per la pau', en la iglesia de Sant Jordi,

Las acciones culminarán el domingo con la performance 'A-Brazos' de Irene Pascual, a las 12 en el Espacio Micus de Jesús, y la multiperformance 'XM2' de La Juan Gallery, con artistas participantes en el whorkshop del festival, a las 18 horas en el aparcamiento del hipódromo de Sant Jordi. Todas las actividades son con reserva previa en la web del festival y las de Can Jeroni hasta completar el aforo de la sala.

El festival se complementa con la workshop de Juan Gómez Alemán 'Cuerpos en acción' que se desarrollará durante toda la semana en Can Ventosa y para la que ya no quedan plazas disponibles.