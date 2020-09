Danilo Martínez: «El apoyo del Rey no se come»

Comprensión y apoyo, es lo que ofrece el Rey Felipe VI a los músicos de Ibiza, que hace dos semanas le pidieron de forma irónica que acudiera a sus conciertos para evitar que se cancelaran. El presidente de la Associació de Músics entiende que esa carta no va a arreglar nada ni les va a dar de comer, pero ha servido como altavoz para explicar la situación que están viviendo.

Danilo Martínez Boerr, batería en varios grupos de la isla y presidente de la Associació de Músics d'Eivissa, se quedó sorprendido cuando encontró hace dos días en su buzón una carta de la Casa Real que respondía a la que él, en nombre de la asociación, les había enviado dos semanas antes. En ella, y en tono diplomático, la Casa Real asegura que Felipe VI «comprende las dificultades del sector» y le traslada «su apoyo a los colectivos musicales de la isla de Ibiza, con el deseo de que se estabilice su situación profesional lo antes posible».

¿Esperaba una respuesta de la Casa Real a su carta, que tenía un evidente tono irónico?

No la esperaba, la verdad, porque nuestra carta estaba escrita de forma sarcástica, con mala leche. Pero imaginaba que si respondían o bien nos mandarían a la mierda o sería algo diplomático. Y así ha sido. Han puesto el contestador automático.

¿Qué pretendían con la carta?

Poner de manifiesto la situación que atraviesa todo el sector de la música y el espectáculo en general, con las cancelaciones de los conciertos. Pretendíamos lograr visibilidad utilizando un tema de actualidad como la visita del Rey y poner de manifiesto que si esas aglomeraciones se hubieran dado en un concierto la policía lo hubiera parado en dos minutos. Jugamos a lo ridículo, a tirar a lo más alto para lograr repercusión, y creo que lo hemos logrado.

¿Cree que tendrá alguna utilidad?

No. Esto es más para las redes sociales, para llamar la atención de las instituciones, pero evidentemente esta respuesta no tiene una utilidad práctica, se nos van a seguir riendo en la cara igual.

¿Cuál es la situación de los músicos?, que parece que es la misma en Ibiza que en el resto del mundo...

Es igual en todas partes y no solo de los músicos, es del sector cultural en general, pero nosotros somos músicos de Ibiza y nos referimos a Ibiza. El rebrote del Covid-19 que estamos viviendo ha provocado muchas cancelaciones de conciertos. He de decir que desde que comenzó todo esto el Consell y los ayuntamientos de Ibiza se han volcado con los músicos, pero las últimas cancelaciones, por ejemplo de las fiestas patronales, nos han pegado muy duro. Las instituciones son muy importantes para tirar del carro y nosotros necesitamos ese apoyo. El colectivo de la música lo ha hecho todo de forma segura y ha seguido todos los protocolos y que se cancelen conciertos es injusto. Entendemos el miedo del concejal que tenga que firmar la autorización para un concierto, pero es injusto para nosotros.

Supongo que conoce la situación de muchos compañeros y debe haber casos muy complicados...

La situación de muchos músicos es terrible y en semanas puede ser crítica. Ya pasó al principio de la pandemia. Muchos músicos se dan de alta en abril o mayo para aprovechar la temporada y nos pilló marzo sin estar dados de alta y, por tanto, sin posibilidad de ayudas. Sobre todo de las ayudas pésimamente gestionadas por el Govern balear, que han llegado tarde y mal. Teníamos un hilo de esperanza con el tímido comienzo de la temporada pero, y esto se lo tenemos que agradecer a Boris Johnson, cayó en seguida. Los pocos conciertos que han hecho algunos no dan ni para pagar deudas. Ya hay músicos en la isla que están en situación de hambre.

Cuando colgó la carta de respuesta en las redes de la asociación alguno se preguntaba que cómo se come el apoyo del Rey, de si alguien sabe la receta...

[Risas] Evidentemente el apoyo del Rey no se come, pero es que las respuestas no tienen que venir de la Casa Real, sino de las instituciones de las islas y sobre todo por parte del Govern balear, con unas medidas claras. Esperemos que los ayuntamientos, que son los más cercanos, pierdan el miedo y vuelvan a programar conciertos, de forma segura, por supuesto, como han estado haciendo.

Habla del sector público, pero ¿cuál ha sido la respuesta del sector privado?

El sector privado ha respondido muy bien, dentro de sus posibilidades. Algunos desde que comenzó la apertura del confinamiento ya empezaron a programar cosas, tímidamente, lo que podían y contra viento y marea. Pero la confusión con las normativas del Govern les hizo mucho daño. Luego el Govern se echó atrás, pero ya era tarde. La mayoría de los locales que programan música han respondido de forma ejemplar, pero ha habido de todo. Algunos, los menos, han aprovechado la situación para bajar los cachés y eso es inaceptable.

El pasado fin de semana se celebró el Eivissa Jazz, quizá más frío por el tema de las distancias y las medidas de prevención, pero es un ejemplo de que se pueden hacer conciertos...

Entiendo que se diga que es más frío, con el público sentado y las sillas a dos metros..., pero es eso o nada. Es eso o volver al streaming, así que cualquier alternativa es bienvenida. Hay otros ejemplos, como la campaña de dinamización comercial de la Cámara de Comercio o las cosas que ha hecho el Consell o el Ayuntamiento de Sant Josep. Se ha demostrado que se puede. No hay ninguna noticia de un brote por un concierto y estamos pagando por la irresponsabilidad de otros sectores, personas o grupos...