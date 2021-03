« Molt més lluny dels indrets que he comprès sense tu, al darrer baluard de trinxeres de marbre...». Los versos que Manel Marí dedicó en su día al bar Can Pou del puerto de Vila resonaron de nuevo este viernes en el acto de recuerdo que tuvo lugar junto a este emblemático local. Un acto por el que hubiera sido el 45 cumpleaños del poeta desaparecido y que tuvo un triple objetivo: inaugurar las placas con sus poemas que el Ayuntamiento de Ibiza ha colocado en Can Pou y en el Cementeri Vell; presentar la edición en audio del homenaje que se rindió al escritor el 20 de marzo de 2018, solo un mes y medio después de su fallecimiento, y escuchar por primera vez las canciones que el cantautor Joan Murenu ha compuesto musicando tres de sus poemas y dos más de los preferidos del propio Marí.

El concejal de Cultura de Vila, Pep Tur, aseguró al empezar el acto, tras leer los versos de Manel Marí, que con las placas la ciudad de Ibiza hace justicia al talento del poeta, que ya tendrá para siempre un recuerdo tangible en la ciudad que le vio nacer.

Junto a él se encontraba el padre del poeta, Alfons García Ninet, que, con la voz entrecortada, agradeció tanto la instalación de las placas como la edición en audio del homenaje y las canciones musicadas por Murenu. García Ninet recordó aquel homenaje de marzo de 2018: «Entonces estábamos aún como zombis, no habíamos asimilado lo que había pasado, y pudimos sentir el calor y el aprecio de todos los poetas que participaron, de los organizadores y de toda Ibiza», aseguró.

Antología poética

En el espacio, acotado por vallas, con las sillas situadas a dos metros unas de otras y con el público con mascarillas, estaban la madre del poeta, Dorita Marí, su hermana Marta y otros familiares, además de amigos del poeta y representantes del mundo de la cultura de la isla.

García Ninet hizo referencia a que, tras este acto, el nuevo paso en el recuerdo de la figura de Manel Marí es la publicación de la antología poética que ya está en marcha, a cargo del escritor Sebastià Alzamora y que será editada por la editorial Proa. Además, destacó que ya se están musicando varios de sus poemas, a cargo de cantantes de Ibiza, Valencia y Catalunya.

Entre ellos destacó a Joan Murenu, que cantó acompañado por la guitarra de Antonio Fernández, versos del poeta andalusí valenciano Al-Russafi y varios rubaiyat del persa Omar Khayyam, antes de interpretar tres poemas del último libro de Marí, 'Tavernàries', la 'Cançó d'anar gats', el 'Fado vadio' y el 'Tango amb pedres', que recibieron los aplausos del auditorio y de los curiosos que se habían encontrado el acto en su paseo por el puerto y se habían situado tras las vallas.

Murenu rindió en su introducción un tributo al vino, «líquido embriagador que ha inspirado siempre a los poetas» y a los versos que se disponía a cantar. Tras las canciones, el Ayuntamiento ofreció a los asistentes unos cócteles sin alcohol, algo que seguro que hubiera despertado el humor cáustico del poeta.