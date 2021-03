El saxofonista y compositor malagueño Ernesto Aurignac será el encargado de abrir la trigesimosegunda edición del Eivissa Jazz esta noche en el baluarte de Santa Llúcia (21.30 horas). Aurignac ya ha tocado en el festival anteriormente, con la Experience en 2011 y con MAP (junto a Mezquida y Prats), pero esta es la primera que acude a la cita ibicenca con un proyecto propio, sus composiciones, reunidas bajo el título 'Plutón', y otros nueve músicos que le acompañarán en un escenario que conoce bien: «Mis recuerdos de Ibiza son increíbles. Me gusta mucho el festival, además, el sitio es maravilloso y el público encantador», relata.

La formación con la que se sube esta noche al escenario es singular: «Me gusta componer y me gusta hacerlo para formaciones más grandes de lo habitual en las que me gusta mezclar instrumentos tradicionalmente clásicos con otros más propios del jazz. En este caso, casi todos los músicos doblan instrumento, lo que me da mucho juego para utilizar sonidos y tímbricas diferentes».

Aurignac explica en conversación telefónica en qué consiste 'Plutón' y aunque sea por teléfono se nota su emoción y su entusiasmo al definir el que es su último disco, grabado con una formación que él mismo califica como uno de sus «más grandes proyectos». «'Plutón' es una especie de suite o sinfonía que dura 75 u 80 minutos. Son temas distintos, muy diferentes unos de otros pero que nosotros tocamos todos juntos, sin interrupción. Es como un viaje al espacio. Siempre me ha atraído el espacio, cosas como la Guerra de las Galaxias, el universo... Son sonidos muy diferentes que te sugieren cosas muy dispares», explica.

'Plutón' fue un encargo del Festival de Arte Sacro de Madrid, aclara, y el estreno fue tan bien que decidió grabarlo en un disco. Se trata de un trabajo que responde a su necesidad de experimentar: «Me gusta experimentar e investigar sonidos nuevos. He descubierto que mi música encuentra su sonido en la composición. Así que me gusta probar y utilizar instrumentos que a priori no parecen encajar, que están descontextualizados».

Como muchos músicos de jazz, Aurignac forma parte de multitud de grupos y formaciones. Ha tocado o toca con formaciones pequeñas y clásicas del jazz como su propio trío u otro junto a Marco Mezquida y Ramon Prats, pero también en otras mucho más atípicas formadas por 18 intérpretes, como su orquesta para la que compuso 'Uno'. Por el camino ha formado cuarteto, quinteto, sexteto y octeto entre otros proyectos y asegura que cada formación tiene su interés.

Sin embargo, ahora mismo 'Plutón' es su niña bonita. «Este proyecto, como es todo música mía, no solo me gusta tocarlo, sino que disfruto mucho escuchándolo de principio a fin, porque es muy dinámico y te lleva en un viaje a muchos sitios. Te metes desde el principio y te dejas llevar, por eso creo que va a gustar, aunque sean 75 minutos sin parar», concluye.