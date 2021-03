La edición de 2020 del Eivissa Jazz va ser la más atípica con diferencia en sus 32 años de conciertos. Excepto la música y el escenario del baluarte de Santa Llúcia, todo lo demás será muy diferente a ediciones anteriores. Las restricciones de la pandemia y la necesidad de las instituciones de aumentar el gasto social ha obligado a reducir el festival. Sin embargo, la programación sigue manteniendo el carácter propio de la cita ibicenca y a buen seguro no defraudará a los aficionados, dadas las circunstancias.

Después de unos años con dudas y algo de retroceso, desde 2015 el festival volvió a crecer en la solidez y la calidad de su propuesta musical. En las dos últimas ediciones se amplió a cinco días de conciertos, este año son solo tres (empezando esta noche); nueve conciertos, solo cinco en esta edición, y tres escenarios, Vara de Rey, la plaza de Sota Vila y el baluarte de Santa Llúcia, de los que sólo se mantiene el último.

El concejal de Cultura de Vila, Pep Tur, confiesa que la mayor preocupación ha sido decidir si se hacía el festival o no y el hecho de que el escenario principal sea el baluarte de Santa Llúcia ha facilitado la decisión de seguir adelante: «Lo hacemos por varias razones. Porque son 32 años, pero es que hemos estado estudiándolo mucho y hemos visto que se podía hacer. Para empezar, el espacio en el que se hace [el baluarte] es amplio, accesible, al aire libre y es muy fácil controlar los accesos y por tanto el aforo. También hemos visto que otros festivales como San Sebastián y Vitoria lo han hecho, en ediciones reducidas, pero lo han hecho. Además, en las Festes de la Terra vimos que era posible», explica Tur.

Las dos localizaciones descartadas este año, Vara de Rey y la plaza de Sota Vila, no tienen esas facilidades a las que hace referencia Tur. «En esos dos sitios no es posible controlar los accesos y el aforo. Sería muy difícil evitar aglomeraciones. Es imposible controlar al público», aclara el concejal.

Un arranque potente

Un arranque potente

En cuanto a que en el primer día, hoy, sólo haya un concierto cuando siempre hay dos, Tur explica: «En todas las áreas del Ayuntamiento hay recortes y en la nuestra también, Además, Aurignac viene con un espectáculo lo suficientemente potente para abrir el festival en solitario. Es una propuesta de mucha calidad».

En 2019 el presupuesto del Eivissa Jazz rondó los 80.000 euros, con fondos del propio Ayuntamiento de Ibiza y colaboraciones de otras instituciones, como el Consell y el Govern balear. Este año se ha visto reducido algo más del 37% hasta los 50.000 euros. A pesar de ello, la programación cerrada por Tur y su equipo mantiene el nivel de calidad habitual, la presencia del jazz nacional y el carácter propio del festival ibicenco.

Una de las explicaciones es que todos los conciertos salvo uno se cerraron antes de que se declarase el estado de alarma y el confinamiento. «Abe Rábade con la Experience y la Big Band [Ciutat d'Eivissa] son fijos en el festival, Pere Bujosa y Ernesto Aurignac se cerraron antes de la alarma, así que con el único con el que hemos hablado después ha sido Chris Kase, que llega con la colaboración que tenemos con la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes (AIE)», explica Tur.

Responsabilidad

Responsabilidad

En este 2020 no viene el ganador del concurso del festival de Getxo, otra de las colaboraciones del festival ibicenco, porque no se ha celebrado este año. Desde el Ayuntamiento esperan recuperar esta y otras características del festival en la edición de 2021, después de unas semanas en las que este tipo de eventos no estaban garantizados. «Creo que mantener los espectáculos en directo es bueno. Hemos comprobado que la gente de la cultura es responsable. Sin embargo, esto cambia cada semana, casi cada día. No sabemos si dentro de 15 días tenemos que volver a una situación de semiconfinamiento. Así que para los próximos meses, para el año que viene, todos deseamos que esto mejore, que pase, pero mientras habrá que seguir cumpliendo con las normas sanitarias que se marcan», concluye Pep Tur.

Como ya es habitual en las últimas ediciones, uno de los colaboradores del festival, la televisión autonómica IB3, emitirá uno de los conciertos. Será en streaming y será el concierto del trío del mallorquín Pere Bujosa.