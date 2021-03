Interpreta a Antonio, un señorito vividor con pocos escrúpulos. ¿Cómo se preparó el papel?

Fue un proceso largo, que pasó por varias fases. Encontré una fuente de inspiración importante en la familia Panero y en 'El desencanto' (documental de Jaime Chávarri sobre este clan).Descubrí un filón del que tirar para desarrollar mi personaje en Juan Luis Panero y en esa clase alta que se oculta con una pátina de cultura, que se siente por encima de la moral imperante de la época, que tiene ese cinismo de saber el lugar y el rol que ocupan en la sociedad y que a la vez se ríe de ello. Estaba buscando referentes de la clase alta, de crápulas y de gente hedonista que se daba al placer en la España franquista cuando caí en 'El desencanto' y la verdad es que me sirvió muchísimo. De hecho, hay una frase de la película que es un homenaje a una frase de Juan Luis Panero que ya no recuerdo si aparece en 'El desencanto' o en 'Después de tantos años' (de Ricardo Franco).

¿Queda algo de esa España de 1958 que aparece retratada en 'Los europeos'?

Sí. Por supuesto hay muchísimas cosas que han cambiado, por fortuna hemos evolucionado, pero hay muchas otras cosas que yo creo que en esencia continúan ahí. Hay una idiosincrasia que seguimos identificando como muy propia. Creo que no sería difícil encontrar hoy gente de clase alta o que tiene su futuro garantizado que pueda sentir que las reglas morales, incluso las leyes, no se les aplican a ellos sino que son cosas para los demás. Tampoco sería complicado encontrar hombres que vayan a una isla a cosificar y ver con cuántas pueden estar y luego enumerar los trofeos. Creo que desgraciadamente eso sigue estando ahí.

Podríamos hablar del papel que la mujer tiene en 'Los europeos'...

Hay algo que queda muy patente en la película: Cuando el personaje protagonista, el que interpreta Raúl Arévalo, se encuentra a esta mujer francesa a la que da vida Stéphane Caillard, que viene de otro lugar y que es mucho más libre que Miguel, este muchacho no puede con eso. No puede porque no puede enfrentarse a una mujer libre, le queda grande, no sabe cómo manejarla, ni qué hacer con eso. Al final prefiere volver a la Virgen del Pilar y a la represión que conoce porque es incapaz de reconocer que lo que tiene delante es la posibilidad de la libertad y de una mujer que le plantea otros esquemas de relación. En ese sentido creo que la película nos está hablando de ahora bastante porque es un conflicto que se vivía en los 50 pero que se sigue viviendo hoy.

Ya tuvo oportunidad de trabajar en el pasado con Víctor García León en cine y teatro. ¿Cómo ha sido la experiencia esta vez?

Había trabajado con Víctor hace muchos años en una película que se llamaba 'Vete de mí'. Lo pasamos muy bien y lo disfrutamos mucho. Desde entonces queríamos volver a trabajar juntos. Él dirigió también una pieza de teatro que yo había escrito que, además, protagonizaba Raúl Arévalo. Hace muchos años Víctor vino con este proyecto de 'Los europeos' y nos pasó la novela a Raúl y a mí. Yo tenía muchas ganas de trabajar con él. Es un director muy singular, que da mucho espacio a los actores. Le da mucho tiempo al proceso de creación , es muy colaborativo. La dos veces que he trabajado con él lo he disfrutado muchísimo.

Nunca antes había actuado junto a Raúl Arévalo. ¿Qué tal fue trabajar con él?

Magnífico. Raúl no es solamente uno de los mejores actores de este país, creo que es un creador con una enorme ambición profesional y una enorme humildad personal y esa combinación es muy rara y espléndida.

Últimamente ha protagonizado dos rodajes ambientados en Ibiza, el de la serie 'White Lines' y éste ¿Qué impresión se lleva de la isla?

'Los europeos' la rodamos en Ibiza en noviembre y diciembre de 2018 y fue una experiencia magnífica porque yo no conocía la isla en invierno. Me gustó ver la isla casi sin turistas, fue una experiencia muy bonita. En el caso de 'White Lines' la rodamos prácticamente en su totalidad en Mallorca. Alguna secuencia se rodó en Ibiza, pero muy poquito.

Está preparando su primer largometraje como director, 'En los márgenes', protagonizado por Luis Tosar y Penélope Cruz. ¿En que momento se encuentra el proyecto?

Hemos tenido que retrasar el rodaje por el tema de la pandemia. Hace siete años empecé a escribir el guion, he escrito ya varias versiones. Este año conseguimos cerrar la financiación. Es mi sueño desde hace mucho y parece ser que a mediados de 2021, si la pandemia está más contenida, finalmente vamos a poder rodar. 'En los márgenes' es una suerte de thriller social en el que vemos la historia de tres personajes que tienen que resolver cuestiones vitales para ellos en 24 horas.

¿Qué secuelas cree que va a dejar la pandemia en la industria cinematográfica?

Ya lo veremos. De momento el golpe está siendo duro. La pandemia obligó a parar todos los rodajes, a cerrar cines y teatros. Poco a poco los rodajes se van reanudando, las salas se abren, pero obviamente la afluencia de público no está siendo igual que antes del cierre. Parar tantos rodajes ha sido muy duro para la industria, para un montón de trabajadores y trabajadoras, no solo actores y actrices sino técnicos también. Veremos si somos capaces de capear el temporal y volver a una situación, no te digo mejor, pero sí al menos igual a la que teníamos antes de empezar todo esto. Yo quiero pensar que sí.

¿Cómo ha sido esta edición del Festival de Málaga?

Ha sido rara, pero hay que agradecer enormemente a la organización que sacara adelante el Festival de Málaga con unas medidas y unos protocolos enormemente estrictos que se cumplieron a rajatabla. Ha sido muy importante para que otros festivales se atrevan a hacerse y para que la gente vea que ir al cine es seguro, que las salas se llenan con el aforo permitido, pero son espacios seguros. Creo que hay que quitarse el sombrero y dar las gracias al festival por atreverse a celebrar esta edición.