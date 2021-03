Entre otras cosas, se ha dicho de 'Los europeos' que es una comedia romántica subvertida. ¿La definiría así?

Yo no sabría cómo definirla. Diría que es una comedia romántica melancólica. El otro día la vi en Málaga terminada y recuerdo que la sensación que me dejó como espectador fue la de final de verano. La película me transmite un poso melancólico, un poquito agridulce, que es lo que más valoro. Pero toda la primera parte es pura comedia. Lo decía antes en otra entrevista medio en broma: Sin ser tan loca ni desvariar tanto, es un poco como 'Resacón en las Vegas' escrito por Azcona en el año 58, salvando las distancias. No deja de ser una aventura de dos amigos que se van en plena dictadura a una Ibiza de finales de los 50 que, como cuenta Azcona, debía ser una especie de paraíso de aparente libertad, de luz, color, playa, sol y también una Torre de Babel de gente de diferentes países en los que había una libertad que España no tenía. Que dos españoles de esa época llegaran a esa Ibiza debía ser un buen shock par ellos. Toda esa parte es divertidísima.

Aunque la película está ambientada en 1958, ¿considera que el mensaje que transmite está vigente todavía hoy?

Creo que la película está muy vigente en lo que se refiere a la idiosincrasia y la identidad de estos personajes que son Antonio y Miguel y por eso creo que Víctor García León la ha hecho. Salvando las distancias, yo puedo entenderlos perfectamente y he conocido y conozco gente como el personaje de Juan Diego Botto o como el mío. Hay algo del estereotipo que se tiene de los españoles que no deja de ser cierto. El otro día el director dijo algo en la rueda de prensa que me hizo gracia: La película se llama 'Los europeos' porque sus protagonistas visualizan Europa como una meta. En aquella época Europa representaba lo que no somos y queremos ser y ahora todavía vemos Europa con distancia, hay algo casi de complejo español, que en la película y en el libro está y que se sigue manteniendo en parte.

¿Le costó meterse en la piel de Miguel, ese chico de provincias aparentemente más sensible e inocente que su amigo Antonio?

Uno siempre tiene dificultades para encarar un papel, pero Miguel es un personaje al que entiendo muy bien porque, al igual que él, mi familia es de un pueblo pequeño, en este caso de Segovia, y es de clase media baja. Hay algo de la esencia de Miguel que conozco muy bien. Si me hubiera tocado el personaje de Juan hubiera tenido muchas más dificultades para entender al personaje y para encararlo.

¿Qué tal ha sido la experiencia de trabajar con Juan Diego Botto y Stéphane Caillard?

Estudié hace veinte años en la escuela de la madre de Juan (Cristina Rota) y le conozco desde entonces , pero nunca había intimado de verdad y me moría de ganas de trabajar con él mano a mano. Habíamos coincidido en una película hace años, en 'Hablar', de Joaquín Oristrell, pero no habíamos compartido escena. Éste era un sueño pendiente y ha sido mucho mejor de lo que pensaba en un principio, porque no es que me lleve un compañero, sino que me llevo un amigo para siempre. Le tengo ya como un hermano mayor y un cómplice en la vida. La experiencia de trabajar con Stéphane Caillard ha sido muy divertida. Víctor ha sido muy listo como director en llevar la realidad a la ficción. Stéphane, que es francesa, chapurrea muy poco español y yo solo me muevo en español, segoviano y mostoleño (se ríe). Juan era el que se comunicaba con ella en inglés y, a veces , nos hacía de traductor. A Stéphane yo le hacía mucha gracia y ella me caía muy bien, pero nos costaba comunicarnos y esa incomunicación la aprovechó Víctor para trasladarla a los personajes.

¿Cree que a Rafael Azcona le gustaría esta versión cinematográfica de su libro?

Quiero pensar que sí. Creo que Víctor ha adaptado esta versión a los tiempos que corren, sacando de la novela lo más vigente y lo mejor para llevárselo a su terreno. Al final es una película basada en una novela de Azcona, conserva su esencia, pero también tiene mucho del mundo de Víctor García León como director.

¿Con qué recuerdos se queda del rodaje en Ibiza?

Todo fue bueno porque disfrutamos de la tranquilidad de Ibiza en invierno y toda la gente de la isla nos apoyó y nos facilitó mucho las cosas. Además, pudimos convivir allí todo el equipo. Así que el final del rodaje me dejó casi la misma sensación melancólica que la película cuando termina.

Los tiempos cambian y 'Los europeos' se ha estrenado hoy (por ayer) en Orange TV. ¿Usted ahora es más de salas de cine

Yo soy de sala de cine, pero estoy aceptando que los tiempos que vienen son así. Bienvenidas sean las plataformas si llevan a que la gente vea las películas, pero ojalá no se mueran las salas de cine porque como espectador me daría mucha pena que se perdiese la experiencia de ver una película en pantalla grande y compartiéndola con más gente.

¿Qué repercusiones puede tener la crisis del coronavirus

Es un momento tan confuso que no te sabría decir. Todo es una incógnita y ahora mismo solo estoy pensando en si el rodaje que iba a hacer en octubre se va a retrasar y si la obra de teatro que estoy haciendo en Madrid y que estrenamos anteayer se podrá seguir representando. Lo estoy viviendo con mucha incertidumbre y deseando que esto vaya a mejor.

Se estrenó como director con 'Tardes para la ira' en 2016. ¿Tiene algún proyecto más en mente para dirigir?

Llevaba tiempo haciendo mi segundo guion con el amigo con el que escribí 'Tardes para la ira' y en el confinamiento avanzamos bastante, pero en estos tiempos difíciles la pasión y las ganas que tengo de poder encarar ese proyecto y dirigirlo se han frenado un poco esperando a ver cómo respira esto para intentar hablar con mi productora y ver cómo podemos llevarlo a cabo. Ahora mismo no pienso en intentar levantarlo, pero estoy deseando que todo se calme y que vaya a mejor para poder dirigir de nuevo, que me apasiona.