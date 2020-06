El festival de cortos Mecal busca una localización al aire libre en Sant Josep

La Muestra Internacional de Cortometrajes Mecal de Barcelona, que cada año hace sesiones también en Sant Josep, se hará este año 'online' a través de la web totsacasa.santjosep.org, pero también busca una ubicación para hacer al menos una sesión al aire libre. La muestra ya se puede ver hasta el próximo 5 de julio y serán cuatro sesiones y varios cortometrajes por sesión, a las cuales se puede acceder desde este portal web.

En las sesiones hay diferentes calificaciones para los cortometrajes que se proyectan dentro del festival: 'Go Green', dedicada a cortos reivindicativos sobre el medio ambiente; 'Me too', con cortos se adentran íntegramente en el universo femenino, desde todas las perspectivas. Se centran de manera crítica en los micromachismos; 'Comedia', de cortometrajes con humor para todos los gustos: histriónico, refinado, irónico, negro, universal, 'Infantil', sesión dónde los más pequeños pueden disfrutar, mediante una variada selección, de un formato con un lenguaje plásticamente muy atractivo para ellos, y 'LGTBI+' Con motivo del Día Internacional del Orgullo Gay (LGTBIQ+).