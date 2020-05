'El crimen de Fiona Clark', una novela policíaca inspirada en hechos reales

Francisco Marín González (Castro Urdiales, 1962) ha aprovechado esta cuarentena para dar los últimos retoques a su nueva novela policíaca, 'El crimen de Fiona Clark'. La obra, que está disponible en Amazon en formato electrónico y en papel desde el pasado 23 de mayo, cierra la trilogía que inauguró hace cuatro años con 'El caso Demichellis'.

La fuente de inspiración en esta ocasión es un crimen real acontecido en Ibiza en los años 90, del que el autor prefiere no dar más detalles para no destripar mucho la trama. «Se trata de un suceso que conocí al poco tiempo de instalarme en Ibiza y que siempre me llamó la atención. Me he basado en él, pero he cambiado nombres y detalles. Me sirve como punto de partida, pero lo que es el desarrollo de la investigación del caso es todo ficción», aclara.

En 'El crimen de Fiona Clark' repiten los personajes principales de 'El caso Demichellis' y 'El último caso', el detective Álex Zarco y el abogado criminalista Raúl Ballesteros, que en este libro queda en un segundo plano. También reaparece Paco Marín, el alter ego del autor, que, como él, es funcionario en la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de los Juzgados de Ibiza. Es precisamente Marín quien esta vez se lleva todo el protagonismo junto a Zarco. Son ellos dos los que se embarcan en una investigación para tratar de averiguar quién está detrás de la muerte de Fiona Clark, una joven de 17 años desaparecida el 19 de abril de 2003 en Sant Antoni cuyo cadáver fue hallado dos semanas más tarde en un bosque.

Ibiza y Sant Antoni son los dos escenarios donde se desarrolla la historia, que a diferencia de las novelas anteriores, está narrada en primera persona por Paco Marín.

Como ya ocurría en el resto de la trilogía, esta obra tiene «alguna pincelada de crítica o autocrítica al funcionamiento y la lentitud de la justicia».

El escritor cántabro, afincando en la isla desde hace 25 años, ha invertido cerca de nueve meses en este libro. Respecto al desenlace de 'El crimen de Fiona Clark', asegura que ha escrito hasta tres finales diferentes y que ha pedido consejo a sus lectores más allegados para decantarse por uno.

Francisco Marín tiene claro que no piensa añadir un nuevo volumen a esta saga policíaca. Prefiere cambiar de registro. De hecho, ya adelanta que su cuarta novela es «una historia más intimista», con «humor» y «amor».