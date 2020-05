La escuela de música de Santa Eulària imparte sus clases por videoconferencia

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària continúan con su formación a pesar de que desde el pasado día 13 de marzo no pueden acudir al centro. Por videoconferencia con los profesores de los distintos instrumentos y a través de vídeos y correos electrónicos siguen las lecciones semanales y no pierden el contacto con los docentes. Aunque hay familias que tienen problemas de conexión que dificultan poder seguir con las clases de forma adecuada, también hay alumnos que «están estudiando muchísimo más» con este nuevo método de trabajo.

«Ésta ha sido una situación inesperada que nos pilló a todos con el paso cambiado. Fue de un día para otro que tuvimos que cerrar las dependencias de la escuela, pero nosotros no estábamos dispuestos a bajar la guardia, queríamos que el alumnado pudiera seguir haciendo clases de alguna manera», afirma su director, Jaume Manuel.

Con «gran implicación por parte del profesorado y un gran esfuerzo de imaginación», indica, se pusieron al día con distintas herramientas para poder organizar las lecciones. «Nos hemos puesto las pilas y al día a marchas forzadas. En la escuela, como tenemos la tranquilidad de que cada semana nos vemos, no hacían falta herramientas telemáticas», destaca. Y así, Google Class, Skype, WhatsApp, vídeos y correos electrónicos se han convertido en fundamentales desde hace ya más de dos meses.

Y lo que queda de curso, ya que Manuel reconoce que la situación «se alarga más» de lo que se podía pensar y que «lógicamente» el año académico tendrá que finalizar de este modo. «Estamos intentando hacer algún vídeo en el que podamos aglutinar a todos [los alumnos], una especie de trabajo de final de curso, aunque ni siquiera sé si podrá salir ahora o a principios del curso que viene, porque lleva mucho trabajo», comenta.

De las clases que se imparten en la escuela, las de Iniciación Musical dirigidas a niños de 5 a 7 años –que son «de sensibilidad y movimiento», explica– no se han podido seguir impartiendo a través de videoconferencia. «Hemos tenido que desistir porque no era práctico», comenta y apostilla que prácticamente en el resto, «en el 90% de los casos», han podido continuar.

Instrumento y canto coral

Es el caso de las lecciones de instrumento individual, que se hacen por Skype. «La verdad es que es un poco extraño, pero va muy bien. Te conectas a la hora, le preguntas al alumno lo mismo que si estuvieras en clase», comenta y agrega que sí hay algunos obstáculos, como «un pelín de retardo» en el sonido y que en ocasiones es necesario poner las manos en el instrumento para dar indicaciones precisas y ahora tienen que hacerlo sólo de palabra.

En cuanto a las clases de instrumento colectivas, que también era complicado poder continuar, indica que se facilitó a los alumnos partituras con la idea de que a final de curso pudieran tocar todos juntos. «Esto no se va a poder hacer, pero están practicando en casa e interactuando con los profesores», resalta el director de la escuela.

Y también se imparte lenguaje musical y canto coral, en este último caso enviando vídeos cada semana. «Somos flexibles. Ponemos a disposición del alumnado la comunicación en cualquier momento que le vaya bien. Para las clases por Skype sí seguimos más o menos los horarios que tenían en la escuela, pero si nos hacen alguna pregunta por la mañana por WhatsApp o como sea, respondemos en el momento en que podemos», indica y agrega que son conscientes de que los alumnos tienen también tareas del colegio.

Toda esta formación se está impartiendo de forma gratuita desde el mes de abril, una decisión que Manuel considera «acertada». «Estuvimos hablando con el Ayuntamiento. En marzo sí que hicimos medio mes presencial [y la cuota correspondiente a esta mensualidad fue la última que pagaron las familias]. Pero en abril, en mayo y lo que queda de curso se planteó y se decidió no cobrar las cuotas», resalta y agrega que se optó por ello «teniendo en cuenta que hay familias a las que la situación las ha perjudicado muchísimo» y al margen del esfuerzo que hace el profesorado que, subrayó, «es el mismo o incluso más» que en las clases presenciales y se intenta «hacer con la máxima calidad posible».

«Lo importante es que los alumnos puedan seguir formándose en algo que, además, para muchos es una pasión y que en la situación que hemos vivido durante el confinamiento, podía ser también una válvula de escape para las tensiones», destacaron desde el Ayuntamiento.

Tecnología imperfecta



En cuanto a la respuesta que esta iniciativa ha tenido entre las familias, Manuel destaca que ha sido «diversa». Y es que, apunta, hay casos en los que tenían los equipos y el material que les permitían seguir el ritmo de forma adecuada, pero también otros de gente sin apenas cobertura de internet porque viven «en mitad del campo o en la montaña». Agrega, además, que las familias también viven circunstancias personales que hay que tener en cuenta.

De los alumnos, destaca que si bien al principio podía llamar más la atención esta nueva manera de trabajar, en estos momentos «están deseando volver a la normalidad».

«Nos hemos dado cuenta de que las clases presenciales no hay manera de sustituirlas; eso está claro. Pero se puede hacer una lectura positiva y es que hay alumnos que están estudiando muchísimo más ahora», comenta el director de la escuela, quien respecto a la vuelta a la normalidad apunta que habrá que ver «cómo será». «Porque tocar instrumentos de música con mascarilla...», reflexiona.

«Las clases van bastante bien»



Jimena Alonso, una de las alumnas de la escuela, opina que las clases de instrumento a través de Skype «van bastante bien» y que en ellas «se aprende prácticamente igual» que en el aula, siempre y cuando la conexión a internet en su casas se lo permita. «Hay días que va bien pero otros va mal, se entrecorta la voz de la profesora, tengo que preguntarle qué ha dicho y me lo tiene que explicar más de una vez», destaca.

Aunque le gusta esta manera de dar clase, ella prefiere las lecciones presenciales. «La trompeta no suena igual de bien en una clase virtual que en una normal; no se diferencia una nota de la otra», apunta sobre el instrumento que toca y añade que también echa de menos poder estar con sus amigas y compañeras de música.

Además de la práctica de instrumento, sigue las clases de lenguaje musical, donde les envían fichas por email que tienen que reenviar una vez realizadas, y de coro, donde le remiten canciones y ella envía vídeos cantándolas.

Su hermana, Celia Alonso, también da clases, en su caso de trompa, un instrumento que ha empezado a tocar este año. «A mí las clases se me hacen más largas en videollamada y, además, me gustan más en persona porque en la videollamada me pongo muy nerviosa», cuenta.

La madre de otro alumno resalta que las clases que se imparten mediante Skype «van bien», aunque a su hijo no le gustan porque «es como más frío» y «le da mucha vergüenza». Agrega que «no sigue muy bien el ritmo», sobre todo en las partes teóricas, en las que debe leer la información y hacer los ejercicios. «A veces no lo entiende y no puede completar las fichas», comenta y apostilla que si esto sucede los profesores están a su disposición y que si contactan con ellos, «contestan y aclaran» las dudas. Esta madre valora el esfuerzo de los docentes que, apunta, «están comprometidos e involucrados», pero cree que el hecho de no poder acudir a la escuela desmotiva a su hijo.

Sobre las audiciones que se realizan al final de trimestre, el director indica que en junio no se podrán llevar a cabo. Y sobre el paso al próximo curso, Manuel señala que valorarán «la buena disposición» del alumnado y que serán «lo más realistas posible con la situación» actual. «Tenemos que ponernos en la piel de las familias y ayudarlas», destaca y agrega que ya el curso que viene se intentarán «poner las pilas en todo» lo necesario.