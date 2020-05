Un festival cultural persigue atraer turistas a Ibiza en otoño y primavera

Un grupo de empresarios de Ibiza, sobre todo hoteleros, encabezados por las firmas Concept Hotel Group y OD Hotels, ha creado Ibiza Festival Onspring/Offspring Calendar con el objetivo de programar actividades culturales de todo tipo en los meses de inicio y final de la temporada. Y en esta será más importante que nunca, ya que pretenden arrancar en los meses de octubre y noviembre de este año, una vez que remita la crisis sanitaria abierta por el coronavirus.

«A raíz del nacimiento del movimiento de Moveyourspring creado por Dani Carretero se me ocurrió crear un calendario de ocio y cultural para el periodo de octubre e inicios de noviembre. Cuando le comenté la idea a mi amigo Marc Rahola de OD me dijo que le gustaba mucho y que por qué no trabajábamos juntos en el proyecto. Una de las primeras cosas que pensamos fue que esto debía de servir como precedente para permanecer en años futuros y que no fuera solo para el periodo de octubre e inicios de noviembre, sino que también para finales de marzo y abril. De ahí el nombre al proyecto», explica Diego Calvo, de Concept Hotel Group, uno de sus promotores.

La bola fue creciendo y ya se han sumado varias empresas más: Migjorn Ibiza, Hotel Montesol, Royal Plaza, Casa Maca, Casa Munich, Hostal la Torre, Marina Palace Prestige, Torrent Bay, Victoria Suites, Sir Joan, Hotel Boutique Mikasa, Hotel Torre del Mar, Ibiza Heaven Apartments, Es Cucons, THB Los Molinos, Aparthotel Blau Parc, Neverland Properties Ibiza, Ecoibiza Villas & Concierge, Can Lluc, Argos, Can Curreu, Hotel Puchet, Ébano Select Apartments, Gatzara Suites Santa Gertrudis, Coral Star y De Beach Star, además de Grupo Pacha, Heart, Nassau Group, Ibiza Rocks, Grupo Mambo Cala Bassa, Las Dalias, Beso Beach, Roto y Teatro Ibiza.

Cada empresa participante desarrollará su propio plan de oferta y eventos y se pondrá en común para elaborar material promocional e informativo.



Reunir toda la oferta



El objetivo es crear un calendario cultural y de ocio que aúne toda la oferta organizada por días y por tipos de eventos, que estarán destinados a todo tipo de público.

La oferta constará de un amplio abanico de actividades culturales y festivas como conciertos, festivales gastronómicos y de arte, mercadillos artesanales, talleres, conferencias, cine, teatro... y también de carácter deportivo, tanto de empresas privadas como de las diferentes instituciones implicadas. Los organizadores han iniciado ya conversaciones con el Consell para que respalde el proyecto. «Lo más importante será que nos apoyen con subvenciones a compañías aéreas para que estas programen vuelos en las fechas que abarquen los calendarios», señalan.

Clubtickets pondrá la plataforma Holaplan para generar el calendario exclusivo del festival, donde se irán volcando todos los eventos para que puedan estar en todo momento visibles. Se quiere que sean diarios y que no se solapen en horario.

«Todo este proyecto lo realizamos sin ánimo de lucro poniendo a nuestros equipos y nuestro tiempo para poder llevarlo a cabo únicamente con el objetivo común de toda la isla de conseguir minimizar las grandes pérdidas de este año y de intentar alargar la temporada en años futuros», señala Calvo.

Los organizadores pretenden así mostrar toda la oferta cultural de Ibiza de forma atractiva y unitaria para atraer turistas en esos meses en los que empieza o termina la temporada, amplificando la visibilidad de cada evento y creando sinergias entre las empresas y entre estas y las instituciones insulares, según asegura el dossier del festival.