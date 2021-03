Las galerías Lune Rouge y Art Projects Ibiza han cerrado sus puertas definitivamente. El motivo de su clausura es que la colección de arte contemporáneo que albergaban, propiedad del empresario y mecenas canadiense Guy Laliberté, se traslada a Montreal, a un edificio que se ha restaurado para convertirse en la sede central de Lune Rouge. «Es un proyecto que llevaba tiempo en mente y finalmente este año se ha hecho realidad»,explica el que era hasta el pasado mes de diciembre el director de Art Projects Ibiza, Javier Aparicio. «En los últimos tres meses de 2019 estuvimos analizando las posibilidades y decidimos cerrar nuestra sede pública en Ibiza por una cuestión meramente logística, porque aunque la colección Lune Rouge es amplia no da para tenerla, además de en propiedades privadas, en dos espacios grandes, el de la isla y el de Montreal», comenta.

Aparicio aclara que la marcha de la colección del fundador del Cirque Du Soleil de las Pitusas no responde «a algo negativo». «No es que Guy Laliberté esté enfadado o que pensemos que Ibiza no sea atractiva para el mundo del arte. No tiene nada que ver con esto, simplemente consideramos que es el momento de mover la colección y volver al punto de origen», recalca.

Balance positivo

El balance que Aparicio hace de estos casi cinco años en Ibiza es «increíble». «Consideramos que hemos hecho muy buen trabajo y que hemos abierto muchas vías interesantes, y no solo para el arte contemporáneo, pero hemos pensado que era el momento de pasar a otra cosa», señala.

En este mismo sentido, el hasta diciembre director de Art Projects Ibiza señala que se van «con pena, aunque muy contentos y satisfechos» con todas las iniciativas que llevaron a cabo en este tiempo en la isla. «Es verdad que podríamos haber hecho mucho más, como el parque de esculturas que habíamos planeado abrir donde actualmente está la obra del artista australiano Andrew Rogers, junto a la propiedad que tiene Guy Laliberté», reconoce.

«Nos quedamos con la sensación muy agradable de que lo hicimos lo mejor que pudimos», insiste Aparicio, antes de mencionar las exposiciones que se llevaron a cabo en Ibiza con «artistas de primer nivel» y los esfuerzos que se hicieron para atraer público local e internacional a los dos espacios ubicados en el polígono es Gorg de Vila. Asimismo, se refiere a los frutos positivos que dieron en estos cinco años las relaciones con instituciones públicas y privadas y con museos de la isla. «Seguiremos apoyando al Museu d'Art Contemporani d'Eivissa (MACE) y estamos dispuestos a colaborar con otras galerías. Una parte del corazón de Lune Rouge sigue en la isla», asegura.

Según Aparicio, «no hay fecha cerrada todavía para la inauguración de la sede central en Montreal» , aunque calcula que será «durante el segundo semestre de este año». El edificio albergará tanto la colección de arte contemporáneo de Guy Laliberté como sus empresas dedicadas a la cultura y al desarrollo tecnológico.

Cinco años de exposiciones

Lune Rouge y Art Projects Ibiza abrieron sus puertas en verano de 2015 con «la misión filantrópica de contribuir culturalmente a la isla a través de un programa pionero de exposiciones con artistas tanto establecidos como emergentes». La intención, como deja de manifiesto Art Projects Ibiza en su web, era «desarrollar un programa educativo riguroso de eventos para los residentes de Ibiza» y convertir a la isla en un referente para el arte internacional. El programa de estos espacios incluía dos exposiciones anuales, una en invierno, dedicada a una selección de obras de Lune Rouge, y otra en verano, en la que se invitaba a un artista de la colección a realizar un proyecto específico para la isla.