La exposición de 'The Rolling Stones', del coleccionista Alberto Sánchez-Runde, que se inaugura mañana a las 20 horas en el Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni, contará con dos teloneros de lujo, Mariano Muniesa y Mariskal Romero. Estos dos stonemaníacos declarados participarán, junto a Sánchez-Runde, en una mesa coloquio ese mismo día, a las 18 horas, en el centro cultural Cervantes, en Sant Antoni. Entre los dos acumulan un saber casi enciclopédico sobre la mítica banda británica. Muniesa ha escrito ocho libros sobre los Stones y Romero, director de la revista 'La Heavy' es, como él mismo recuerda, uno de los pocos periodistas que puede presumir de haber entrevistado, uno por uno, a sus cuatro integrantes actuales, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts. A dos días del evento Mariskal Romero habla con Diario de Ibiza de su pasión por los Stones, de la exposición en el Far de ses Coves Blanques y de esta charla, que está pensando retransmitir a través de su portal de internet MariskalRock.com.

¿Recuerda el momento en el que escuchó por primera vez a esta banda británica y qué pensó de ella?

Fue en los 60, cantando 'Carol', de Chuck Berry. Estoy hablando del año 63 o el 64, en sus inicios, cuando hacían versiones de temas clásicos de la música negra, ya en aquel entonces el magnetismo de los Rolling Stones era impresionante. Sin Chuk Berry ni los Stones ni AC/DC podrían haber existido.

¿Desde cuándo sigue a los Stones como cronista?

Empecé en la radio en el 68 con el programa 'Musicolandia' en una emisora de Madrid, así que he tenido la oportunidad de seguir toda la evolución stoniana. Ya en la mítica revista Disco Express publicaba cosas de los Stones. Desde que los vi en la plaza de toros de Barcelona en 1976, en su primer concierto en España, no me he perdido ni una sola gira. Los he visto tocar, por ejemplo, con los Guns N' Roses en los Ángeles en el 91, con AC/DC en Alemania o con Bod Dylan en el estadio River Plate (Buenos Aires, Argentina) en 1998.

¿Qué importancia tiene para usted The Rolling Stones en la historia de la música?

Para mí es la mayor banda de la historia, sobre todo por su longevidad, por su vigencia. Yo creo que los disc-jockeys de mi generación continuamos porque siguen ellos. No hay nada más esplendoroso que ver a estos tíos, que siguen tocando las mismas canciones que han ido acumulando de forma fascinante ya para tres generaciones de seguidores. Es impresionante verlos en directo. Los que no han podido hacerlo se han perdido una oportunidad como la que sería ver a Mozart en el siglo XVIII. Los Stones ya están preparando gira y estamos todos pendientes.

¿Cuál cree que es el secreto de esta longevidad?

Hay dos personajes clave para la banda, uno que da el perfume embriagador puro Stones, que es Keith Richards, y el hombre de negocios, que es Mick Jagger.

Usted tuvo la oportunidad única de entrevistar a sus cuatro miembros, uno a uno, el mismo día en México, para la emisora argentina Rock & Pop y el canal Telefe. ¿Cómo son en las distancias cortas?

Tal y como se ven en los saludos de cada uno de ellos en estas entrevistas es como son. Keith Richards es la autenticidad, Charlie Watts es el gentleman inglés por excelencia, Ronnie Wood es un cachondo mental y Jagger es el businessman.

¿Cuál es su tema favorito de los Stone?

'Honky Tonk Women'. Me parece una canción tan simple y tan sencilla. Con un cencerro, una guitarra y una canción country hacen un tema impresionante. Pero escogería casi cualquiera de sus discos, sobre todo los de los comienzos. Para mí los Stones en música son como Borges en literatura, imprescindibles, los tengo siempre a mano. A Borges lo leo constantemente.

¿Cree que hay más cultura musical ahora que en los 80?

Sigue la misma inquietud, de hecho salen grupos constantemente. Ahora es mucho más gratificante a todos los niveles. Hay mucho más talento emergente, los músicos ahora pueden grabarse su disco en casa. Es un tiempo maravilloso, con un montón de gente dispuesta a recoger el testigo de los que se están marchando.

¿Ha visto ya algo de la colección que tiene Sánchez-Runde?

No la he visto todavía y estoy lleno de curiosidad. Desconocía totalmente que este hombre tuviera esta colección. La exposición ha creado una gran expectación en Madrid. Descubrir que en Ibiza hay una persona que tiene una colección como ésta ha sido como el hallazgo de la tumba de Tutankamón, ya sabes lo que mueven los Stones. Fíjate que yo voy más allí por ver la exposición que por volver a la isla.