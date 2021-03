«Todo el mundo pensaba que me iba a convertir en el Pablo Escobar 2.0, pero elegí un camino diferente», recordaba ayer Juan Pablo Escobar, también conocido como Juan Sebastián Marroquín, el nuevo nombre que le dieron las autoridades colombianas para alejarlo de la diana de los muchos enemigos que dejó su padre, el narcotraficante colombiano más famoso de la historia. Lejos de seguir esa carrera para la que le creían predestinado, ahora se dedica a pronunciar conferencias para evitar «que muchos quieran repetir esas historias a través de la glorificación de su actividad criminal», sobre todo por el ejemplo imitador que pueden seguir los jóvenes fascinados por las series centradas en la figura de Pablo Escobar y de otros narcos.

Escobar avanzó ayer por la tarde una parte del mensaje que esta mañana transmitirá a 2.000 estudiantes de bachillerato de las Pitiüses, dentro de la tercera edición del congreso 'Vívete' sobre inteligencia emocional. «Creo que el perdón es posible aún en las peores circunstancias y que este nos acerca a construir un mundo en paz, porque si no, estaríamos enfrascados en una vorágine de violencia imparable, como en la que se embarcó mi país», subrayó.

El hijo del famoso narcotraficante es arquitecto y diseñador industrial de formación, pero también se ha convertido en un reputado conferenciante alrededor del mundo gracias a su mensaje pacifista. Así, explicó que ha conseguido ponerse en contacto con 130 familias de «víctimas directas» de Pablo Emilio Escobar Gaviria. De esta cifra de afectados ante los que ha podido redimirse, 107 tenían algún ser querido en el vuelo de Avianca que el narcotraficante hizo explotar en su guerra contra el estado colombiano.

«He podido visitar a estas familias para iniciar un proceso de reconciliación, pero ni siquiera se puede saber cuál es el número total de las víctimas de Pablo Escobar». «Creo firmemente en este poder sanador del perdón, porque, cuando lo concedes, evitas que la víctima pueda perpetuar en ti ese dolor que se ha causado», subrayó.

Este papel liberador del dolor también fue reivindicado en la presentación del congreso por Irene Villa y Míriam Fernández, las otras dos conferenciantes que esta mañana, a partir de las nueve, servirán de ejemplo de superación a los alumnos de los 15 institutos de las Pitiüses en el Recinto Ferial.

Villa, otra experimentada ponente en charlas motivacionales, recordaba que los alumnos no suelen llegar a comprender su deseo de perdonar a los terroristas que intentaron acabar con su vida y que la dejaron sin piernas con solo 12 años.

Desarmarlos con una sonrisa

«Cuando iba a manifestarme al País Vasco, recuerdo las miradas de odio [por parte de los simpatizantes de ETA] que parecían decir 'te voy a matar', pero yo les sonreía y les tiraba besos, porque así los desarmaba». «Si perdono, también lo hago por mí, para liberarme, porque no quiero estar encadenada al rencor», incidió Villa, que es periodista y autora de siete libros.

Míriam Fernández también recurrió a las sonrisas para cambiar una vida marcada por la tragedia desde que nació con una parálisis cerebral y fue adoptada por una familia de acogida. Pese a que le diagnosticaron que no podría andar, ella ha conseguido convertirse en campeona de natación y cantante ganadora de 'Got Talent'. Uno de los episodios más difíciles de su vida, y que hoy recordará ante los estudiantes, fue cuando sufría acoso escolar. «Después de tantos años de bullying, me enfrenté a mis acosadores sonriéndoles», subrayó Fernández.