«En estas diez canciones están expresados distintos sentimientos, el amor, lo social y lo cotidiano». Con estas palabras Horacio de Tomaso resume la temática de su último disco, 'Abril', que también tiene letras que hacen referencia al mundo de la política. «No es nada panfletario. Puedo tener mi postura política, bastante desencantada, pero no me interesa hacer un mitin», recalca.

Hacía dos años que el artista argentino no visitaba la isla y lo hace con este nuevo trabajo bajo el brazo, que salió publicado por Registros de Cultura hace unos meses. Llegó en mayo y regresa a su tierra natal ahora para presentar 'Abril' primero en Buenos Aires y luego por el resto del país. Tiene también en mente ofrecer conciertos en países como Portugal y Holanda y, si es posible, en Ibiza.

Todos los temas de este trabajo están compuestos por De Tomaso, excepto el que dedica a su mujer, Nancy, ya fallecida, que se titula 'Un ángel que pasó'. La letra es del poeta argentino José Antonio Cedrón. Hay otro homenaje en el disco, la canción que da título al disco, 'Abril', a su amigo «Narciso, el Pelado», que murió en 2017.

'Bufón del rey' se inspira en sus duros comienzos en Ibiza y está dedicado a «los políticos actuales que han arruinado Argentina».

'Abril' destila el deje porteño y el toque «milonguero» sello personal de Horacio de Tomaso. Aunque los tangos son también su especialidad, en este trabajo no hay ninguno, pero sí «una especie de milonga criolla», que titula 'Bailarina'.

Para hacer este disco, el cantautor argentino se ha rodeado de una banda de músicos compuesta por Joaquín Apesteguía (guitarra y teclados), Alberto Horst (teclados), Cecilia Basto (chelo), Juan Pablo Arcángeli (bajo), Rubén Calegari (batería) y Pablo Leira (percusión). Además, participan Orlando Miño y Pablo Valobra haciendo los coros.

El nuevo trabajo de Horacio de Tomaso ha contado también con un padrino de lujo, el reconocido músico argentino Antonio Tarragó Ros, que escribe unas palabras en la carátula del disco.

«Cantar desde el alma»

«Cantar desde el alma»

Para Tarragó, De Tomaso canta «desde adentro, desde el alma» con un estilo «maduro y hondo» que le hace preguntarse si «canta o reza».

Tras la publicación de 'Abril', su autor ya está trabajando en otro proyecto mucho más íntimo, en el que su voz y su guitarra serán los únicos protagonistas. Mientras, se prepara para dar a conocer al público de su país su disco actual. «En Argentina no soy una figura, pero tengo mi trayectoria», explica el artista, que comenzó su carrera musical en el grupo Los de Fuego, «que fue una de las primeras bandas en hacer rock en castellano en Argentina».

A Eivissa regresará, como lo hace prácticamente todos los años desde 2002, pero ya no lo hará, como hasta ahora, «para hacer temporada tocando en hoteles y restaurante». De esa etapa, asegura, se despide. Su intención ahora es poder tocar, como ya lo hizo en varias ocasiones, en escenarios como Can Ventosa, el Mercat Vell o el Club Diario de Ibiza. En este espacio ofreció su último concierto en 2016. Entonces ya interpretó temas que recopila en su último trabajo, 'Abril', y letras de su disco 'Natural, tangos'. «Estoy muy agradecido a Eivissa, que desde hace veinte años me ha abierto todas las puertas», remarca.

La prioridad para este cantautor «es disfrutar de la libertad y de la vida» y de una isla de la que es un enamorado, a pesar de que «la están machacando».