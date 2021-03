Hoy va a visitar el colegio Torres de Balàfia para hablar a sus alumnos sobre el proceso creativo en la escritura. ¿Qué suponen para usted los libros?

Para mí los libros no son solo palabras, son herramientas de cambio. Yo los utilizo para remover conciencias, para que la gente se cuestione cosas y que haya cambios en su forma de ver el mundo.

¿Qué mensajes quiere transmitir con sus publicaciones y sus charlas con niños y adultos?

Una de las ideas principales que intento transmitir es que nada es imposible, que hay que luchar por lo que cada uno quiere. Aunque tu vida haya sido difícil, siempre puedes cambiarla.

Se cumplen quince años de su primer libro, 'La filla del Ganges, la història d'una adopció'. ¿Qué le motivó a emprender esta aventura?

El viaje de vuelta a mi país de origen, la India, hizo que me planteara cuál era mi lugar en el mundo. Al volver a Barcelona decidí empezar a hablar de mi proceso de adopción para ayudar a padres y madres que estuviesen inmersos en este procedimiento para decirles que no se desanimaran porque al final las cosas salen bien. Intervine en 1998 en Barcelona en el primer Congreso de adopción internacional y a raíz de eso me pidieron hacer un artículo en prensa y una editorial se puso en contacto conmigo para animarme a publicar un libro. Nunca antes lo había hecho, solo tenía la experiencia de escribir un diario. Me llevó dos años.

¿Qué es lo que más recuerda de sus primeros seis años de vida, antes de ser adoptada?

Fue una época difícil, de orfanato en orfanato. Tuve la fortuna de que que al ser la más pequeña, me mimaban un montón, pero la vida en un orfanato es dura, es la ley del más fuerte. En el último orfanato tuve la suerte de tener a la madre Adelina, que me protegía y fue la que me encontró una familia adoptiva. A los cinco años me di cuenta de que existían los padres y decidí que yo quería tenerlos. Cada día, durante un año y medio, estuve subiendo una escalera de caracol para ver si lo conseguía hasta que Adelina apareció con una fotografía de una pareja, mis padres adoptivos. Con el tiempo me he dado cuenta que con esa foto ya los empecé a querer. Adelina me preparó el viaje y me explicó cómo era Barcelona, que hacía frío y que había que ir calzado. Nunca en mis seis años de vida había llevado zapatos, pero pensé: 'Si hay que hacerlo para tener una familia lo hago'.

Tuvo que ser un shock

Sí, lo fue. Fue una carrera de obstáculos en la que tuve que aprender catalán en tres meses y ponerme al nivel de los compañeros de escuela. Además, en el 74 Barcelona era una ciudad muy gris comparada con la India. Me pareció muy triste. Llegué en octubre y hacía frío y yo no sabía que era eso. De repente tenía una casa, mi propia habitación y una cama, cuando yo venía de la nada, de dormir en el suelo sobre una toalla.

¿Qué le costó más a la hora de adaptarse?

La comida, fue un calvario. Nunca había comido carne, solo arroz y verduras.

¿Cómo fue el reencuentro con sus orígenes?

Con 28 años decidí volver a la India. Siempre habíamos tenido el proyecto de hacerlo en familia, pero siempre pasaba algo, así que al final fui sola, con la bendición de mis padres. Me fui a hacer un un campo de trabajo en Nasik, donde nací. El reencuentro fue muy duro. Por las mañanas iba a enseñar a jóvenes en una escuela no formal. Dábamos las clases debajo de los cocoteros. Por la tarde trabajaba en un un proyecto de mujeres que habían sido quemadas con ácido.

¿Cómo fue para usted enfrentarse a la realidad de las mujeres de la India?

A mí, que ya de por sí soy rebelde, me dio mucha rabia ver cómo viven las mujeres allí, con muchos deberes y sin ningún derecho. También me gustaría destacar que historias de adopción como la mía parten del hecho de que en países como la India cuando nace una niña nadie la quiere, es una desgracia,

¿Ha visto mejoras sustanciales en sus últimas visitas?

La situación de la mujer ha mejorado un poquito, pero llevan 25 años de retraso. En las zonas rurales sobre todo, viven a años luz.

En uno de sus viajes para grabar un documental se reencontró con su hermana biológica...

Sí, después de 30 años. Cuando iba a ir a grabar el documental, las monjas del orfanato me revelaron que tenía una hermana biológica. Me ayudaron a buscarla y la localizamos, fue un momento muy bonito. Se llamaba igual que yo porque mi padre biológico, al dejarme a mí en un orfanato, me cambió el nombre porque pensaba que el original, Usha, diosa del amanecer, no tenía fuerza.

¿Qué aconsejaría a las personas que estén pensando en adoptar?

Que adopten niños mayores porque la gente nunca piensa en ellos y son los que requieren con más urgencia una familia porque han vivido mucho tiempo en soledad y necesitan afecto. También aconsejo que no les cambien el nombre, porque forma parte de la identidad del niño, y que, a medida que vayan creciendo, les hagan querer su país de origen y que les acompañen, si pueden, en ese viaje de vuelta.

¿Le cambió la vida escribir 'La filla del Ganges'?

En mi vida no cambió nada, pero siempre he creído en el poder de la palabra y creo que con este libro he tocado el alma de mucha gente, que ha descubierto una historia de superación. Este libro ha ayudado a entender qué hay detrás de una adopción, que antes era una palabra tabú, y a aprender a mirar a los niños adoptados de otra manera, desde la comprensión y el cariño, sabiendo que llevan una mochila detrás.