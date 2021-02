Sin novedades en el discreto belén del templo de Santa Eulària. Vicent Ribas, el párroco, confirmó que este año no han añadido figuras ni estructuras ni otros aditivos, como elementos rurales. Contiene los tres camellos, la mula y el burro de rigor, un perro y ocho ovejas, además de un ángel y 10 figuras humanas, incluidos María y José. El niño Jesús será colocado esta noche, en la misa de matines, que se celebra desde las 24 horas y en la que se cantarán las tradicionales caramelles de Nadal ibicencas.

Acabada la misa, y tras la bendición del belén, subieron al altar los componentes del Coro Rociero de Santa Eulària, integrado por tres guitarras, un cajón y 14 voces, 11 de ellas de mujeres. Y de estas sobresalía la voz solista de Ángeles Expósito, una granadina de Fuente Vaqueros que no ha perdido su acento pese a llevar en la isla casi 40 años. El coro, que participa musicalmente en la iglesia desde hace siete años, escogió tres villancicos, uno de ellos un popurrí de temas navideños.

Fueron relevados en el altar por los sesenta pequeños del coro de la catequesis, voces angelicales que cantaron tres villancicos, entre ellos el popular 'Burrito sabanero', bautizado para la ocasión como «sandunguero». Pero no todos los niños, que portaban una flor de Nadal en el pecho, cantaban: «Hijo, si no te la sabes, al menos mueve los labios», imploró desde los bancos una madre que no paraba de grabar con el móvil a su retoño.

Y para concluir la sesión de cantos navideños en la iglesia de Santa Eulària, Jordi Martí dirigió al coro parroquial, compuesto por 11 voces masculinas y 21 femeninas. Interpretaron cinco villancicos acompañados por cuatro instrumentos de cuerda.