«Platja d'en Bossa también da qué hablar, no sólo Sant Antoni», le comenta, con cordialidad, el alcalde de Sant Antoni, Josep Tur, Cires, a la primera teniente de alcalde y concejala de Gobernación de Sant Josep, Paquita Ribas, a lo que ella, sin pensárselo ni un segundo, le responde que lo que ocurre en esta zona también es un tema recurrente en los medios de comunicación. Ambos se encuentran en el exterior de la iglesia de Sant Antoni (junto a otras autoridades políticas como el presidente del Consell, Vicent Torres, y la consellera balear de Presidencia, Pilar Costa) a la espera del repique de campanas que anuncie el inicio de la misa por Sant Bartomeu, el patrón del pueblo.

Si los representantes del Ayuntamiento de Sant Antoni creen que durante la ceremonia religiosa podrán olvidarse del verano negro que están dejando los sucesos ocurridos en este municipio, están equivocados. El vicario general de la diócesis de Ibiza, Vicent Ribas, que preside la ceremonia religiosa en sustitución del obispo, Vicente Juan Segura, pronuncia una homilía reivindicativa en la que aborda el espinoso debate sobre el modelo turístico del pueblo. Cuando dice que últimamente se escuchan «cosas de Sant Antoni que no son positivas», el alcalde y los concejales que se encuentran en la iglesia saben que lo que viene no serán alabanzas. «Las autoridades tiene que hacer un esfuerzo para mejorar esta situación: jóvenes muertos por drogas, marcha descontrolada... ¿No podría haber otra manera de vivir la vida? No queramos esto, que puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Le pedimos a Dios por este pueblo, por todos los que vivimos aquí», manifiesta Ribas.

A continuación, dice que no hará «comparaciones odiosas» con Santa Eulària, municipio donde se encuentra su parroquia, pero, sin querer, lo hace. «El otro día me encontré con una persona en Santa Eulària y le dije que viniera a Sant Antoni por las fiestas de Sant Bartomeu, pero me dijo que no, que le da mucha lástima cómo está el pueblo». Esta anécdota la cuenta tras recordar que en la iglesia de Sant Antoni se bautizó, hizo la comunión y la confirmación y dio su primera misa. «Soy hijo de esta parroquia», insiste Ribas, como si tratara de justificarse. Por suerte para el equipo de gobierno, el debate de los horarios del cierre de los bares del West End no tiene cabida en la homilía.

Antes de comentar la situación de Sant Antoni, el vicario general transmite las felicitaciones del obispo por Sant Bartomeu a los asistentes a la misa, menos que en años anteriores, y señala que esta fiesta debería coprotagonizarla Santa Agnès. A continuación, Ribas cuenta la leyenda en la que unos marineros, que llevaban una imagen de Santa Agnès en su velero, sufrieron una tempestad y juraron que si sobrevivían la dejarían en el primer puerto al que arribaran. Y atracaron en Sant Antoni en el día de Sant Bartomeu. «Por esta razón, es una fiesta compartida, pero no le quitemos protagonismo a Sant Bartomeu», apunta Ribas, para luego añadir que «Santa Agnès está arrinconada [mira a la parte izquierda de la iglesia, donde se encuentran otras imágenes y los integrantes de Sa Colla de Portmany], pero debería estar en el altar. Tanto que se habla de igualdad, hoy se celebran los dos santos».

Tras casi una hora de homilía, en la que los fieles no han parado de abanicarse para soportar el calor, el repique de tambores marca el inicio de la procesión. Sin embargo, ocurre un imprevisto: faltan voluntarios para cargar algunas de las imágenes de la procesión. Rápidamente el exconseller insular de Cultura y portmanyí Marià Torres reclama ayuda y, posteriormente, marca el orden de salida de las imágenes: «¡primero la cruz, después Sant Antoni!».

Cuando la comitiva desciende por el carrer Ample un vendedor ambulante cargado de bolsos pasa por en medio de los miembros de la agrupación invitada, Revetllers des Puig d'Inca, para dirigirse a la calle Sant Antoni, mientras los políticos (entre los que se encuentran los alcaldes de Sant Josep y Santa Eulària, Josep Marí Ribes, Agustinet, y Vicent Marí) conversan animadamente durante la procesión, que sube por la calle Bisbe Torres hasta regresar al templo. Aitor Morrás, Viviana de Sans y Fernando Gómez, de Podemos, y tres de los cuatro concejales de Reinicia ( Fran Tienda, Raúl Díaz y Pablo Valdés, también teniente de alcalde) esperan en la Plaza Norte, donde se reparten bunyols y orelletes para endulzar la velada.