El Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni, incorporará a partir del próximo lunes una nueva pieza a su mobiliario, un original sofá rojo en forma de carnosos labios que a buen seguro les resultará muy familiar a los visitantes. Se trata nada más y nada menos que del 'Dalilips', una de las obras más importantes del diseño industrial pop, creación del renombrado artista Salvador Dalí y del arquitecto y pintor Oscar Tusquets. No fue hasta 2004 cuando este sofá se pudo reproducir en serie. El que se podrá admirar en el espacio expositivo lo ha cedido BD Barcelona Design y es una de las piezas destacadas de la muestra 'Pop', que se inaugurará en el Far de ses Coves Blanques el 27 de agosto a las 20 horas.

La exposición, que organiza el Ayuntamiento de Sant Antoni y que se repartirá entre esta sala y la de sa Punta des Molí, recoge una selección representativa de lo que fue y lo que es la corriente artística que convirtió en arte lo cotidiano. La integran 46 obras de más de una treintena de artistas, que abarcan desde los años 50 hasta la actualidad. Además del sofá de Dalí, precursor del Pop Art, en la exposición se podrán admirar otras obras icónicas como el 'Autorretrato' de Andy Warhol, el gran representante de esta corriente artística surgida en Reino Unido y Estados Unidos.

El comisario de la muestra, Antoni Álvarez de Arana, destaca de este movimiento que «es la manifestación plástica de una cultura capitalista caracterizada por la tecnología, la moda y el consumo, donde los objetos dejan de ser únicos para ser pensados como productos en serie».

El Consistorio y el comisario llevan trabajando «casi dos años» para hacer realidad 'Pop', según detalla Miquel Costa, gestor cultural municipal y coordinador del proyecto. Parte de las creaciones reunidas son de una exposición itinerante que recorre Europa y el resto de fundaciones y coleccionistas. La muestra cuenta con obras de nombres destacados del Pop Art como Roy Lichtenstein y Richard Hamilton. También hay espacio para creadores españoles, algunos de ellos muy vinculados a Ibiza, como Toni Riera, «el fotógrafo de Ibiza»; Lluís Güell, que se encargó del interiorismo del Café del Mar; y Eduardo Úrculo, que también residió en la isla.

La exposición estará abierta al público hasta el 28 de septiembre y se podrá visitar de martes a sábado entre las 18 y las 21.30 horas.