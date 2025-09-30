¡Gana entradas dobles para ir a SUNDAYRAMA el domingo 5 de octubre!

¡Sorteamos entradas dobles para ir a SUNDAYRAMA, el domingo 5 de octubre, en Venice Bay, Cala de Bou!

No te pierdas a Dillom y Barry B.

El sorteo estará activo hasta este jueves a las 14 horas. Para participar debes ser mayor de edad.

También sorteamos entradas dobles para SONORAMA el sábado 4 de octubre.

Si quieres tener tus entradas aseguradas, suscríbete a Diario de Ibiza con esta promoción, ¡aún estás a tiempo!