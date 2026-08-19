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Iberdrola promueve la electrificación del sector naval para la construcción de nuevos parques eólicos marinos

El proyecto de nuevo buque eléctrico de Bibby Marine tendrá una capacidad de almacenamiento con baterías de más de 24 MWh

Iberdrola cuenta ya con parques eólicos marinos operativos en el Reino Unido, Alemania, Francia y los Estados Unidos.

Iberdrola cuenta ya con parques eólicos marinos operativos en el Reino Unido, Alemania, Francia y los Estados Unidos. / EP

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Redacción

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, ha visitado las instalaciones de Astilleros Ría de Vigo para conocer de primera mano el proyecto de buque eléctrico de Bibby Marine. Se trata del buque de operaciones para la puesta en marcha de proyectos eléctricos (eCSOV) con mayor capacidad de almacenamiento eléctrico en baterías del mundo, más de 24 MWh.

Durante la visita, Ignacio Galán estuvo acompañado de directivos de Astilleros Ría de Vigo, así como de representantes de Bibby Marine, que ha participado ya en proyectos eólicos marinos de Iberdrola, y de Manuel Moreu, presidente de Seaplace, compañía responsable del diseño del nuevo buque.

El transporte marítimo es uno de los puntos clave de la cadena de valor de la tecnología eólica marina, en la que Iberdrola cuenta con proyectos operativos en el Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania y Francia con una inversión total de 13.000 millones de euros y 3.200 MW de capacidad instalada, y está construyendo los proyectos de East Anglia 2 y 3 en el Reino Unido y el de Windanker en Alemania, con una capacidad total de 2.700 MW, que supondrán cerca de 10.000 millones de euros adicionales.  Además, la compañía cuenta con el proyecto East Anglia 1 North, de unos 900 MW, que cuenta con todos los permisos y está en condiciones de presentarse a las próximas subastas en el Reino Unido, así como una cartera de proyectos en desarrollo en los países citados y en otros como Australia.

A lo largo del recorrido por las instalaciones del astillero, el presidente ejecutivo de Iberdrola mostró interés por el desarrollo técnico del buque, su sistema de propulsión y almacenamiento energético y las capacidades industriales y tecnológicas de Astilleros Ría de Vigo para afrontar proyectos de elevada complejidad e innovación.

Ignacio Galán destacó la relevancia de iniciativas como ésta, que permiten extender los beneficios de la electrificación al sector naval, clave para el desarrollo industrial y uno de los más relevantes en la cadena de suministro de la eólica marina. Además, Galán reiteró el compromiso de Iberdrola con la electrificación de la economía como palanca clave para mejorar la competitividad, fortalecer la autonomía energética y acelerar los objetivos de descarbonización.

La visita puso también de manifiesto el papel estratégico que desempeñan empresas como Armon, en el entorno marítimo e industrial gallego, en el desarrollo de tecnologías orientadas a la sostenibilidad y la innovación, consolidando a Vigo como un referente internacional en la construcción naval de alta especialización y en la transición hacia una economía baja en carbono.

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Sobre el proyecto eCSOV

El nuevo buque eCSOV (Electric Commissioning Service Operation Vessel), diseñado por Seaplace para Bibby Marine y actualmente en construcción en Astilleros Ría de Vigo, está llamado a convertirse en una referencia mundial en el ámbito de los servicios de apoyo a parques eólicos marinos. Su excepcional capacidad de almacenamiento energético mediante baterías permitirá reducir significativamente las emisiones asociadas a las operaciones offshore, contribuyendo al desarrollo de una industria marítima más eficiente y sostenible en sectores como la eólica marina. El barco cuenta con propulsión eléctrica y motores auxiliares de metanol, y tiene una capacidad de carga de varios miles de toneladas.

Fuente: El Periódico

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