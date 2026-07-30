Auren refuerza su liderazgo en España con la integración de Moore en Madrid y Barcelona

Auren, firma de origen español líder en prestación de servicios profesionales a nivel global de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha formalizado la integración de las oficinas de Moore en Madrid y Barcelona, una operación que refuerza significativamente su posicionamiento en el mercado español de los servicios profesionales y acelera la ejecución de su plan estratégico de crecimiento.

La integración supone la incorporación a Auren de un equipo de 140 profesionales y un volumen de negocio de 13 millones de euros, reforzando su presencia en Madrid y Barcelona, dos mercados estratégicos, y ampliando su especialización para ofrecer un asesoramiento cada vez más completo y multidisciplinar.

Con esta operación, Auren alcanzará en España al final de este ejercicio una facturación conjunta cercana a los 150 millones de euros, un equipo de más de 1.550 profesionales y consolida su red de 15 oficinas en España, fortaleciendo su posición como una de las principales firmas de servicios profesionales del mercado. Además, impulsa un modelo capaz de dar respuesta a cualquier necesidad de negocio de sus clientes, combinando especialización con una visión global y cercana.

Como parte de esta operación, Auren incorpora diez nuevos socios que reforzarán sus principales áreas de actividad. En la división de Auditoría se integran Daniel González, Fernando Fernández, Francisco Martínez, Isabel Bermúdez y Luis Manuel Rodríguez; en Legal, Javier Fernández, Pablo Fernández, Mario Ovejero y José María Nubiola; y en la división de Consultoría, Juan Alvado.

Esta integración supone la incorporación de una parte muy relevante de la actividad de Moore en España, una firma con una sólida trayectoria y reconocido prestigio en el mercado de los servicios profesionales, reforzando significativamente el posicionamiento de Auren y acelerando la ejecución de su plan estratégico de crecimiento.

Moore España ha desarrollado durante años una destacada actividad en los ámbitos de auditoría, asesoramiento legal y consultoría, consolidando un modelo basado en la especialización, la cercanía con el cliente y una marcada vocación internacional. La incorporación de sus oficinas de Madrid y Barcelona une a dos organizaciones que comparten valores, cultura y una misma forma de entender el asesoramiento profesional. En 2027, la oficina de Moore en Madrid cumplirá treinta años formando parte de la red Moore, una trayectoria que no podía celebrarse de mejor manera que incorporándose al proyecto Auren, que permitirá potenciarla y abrir una etapa todavía más fructífera.

La operación refuerza también la dimensión internacional de Auren. Moore aporta la experiencia y proyección global de una firma integrada en Moore Global, reconocida c omo l a 1 2ª m ayor r ed m undial de s ervicios p rofesionales, c on u na facturación de 5.330 millones de dólares y presencia en 119 países. Esta incorporación se suma a la sólida presencia internacional de Auren que opera en más de 70 países a través de ANTEA y cuenta con más de 350 oficinas en todo el mundo. La combinación de ambas trayectorias internacionales amplía la capacidad de la firma para acompañar a empresas con actividad global y responder a proyectos cada vez más complejos y transfronterizos.

Mario Alonso, presidente de Auren, ha destacado que: "Esta integración representa un paso muy importante en nuestra estrategia de crecimiento. Compartimos una misma forma de entender la profesión, basada en la cercanía, la excelencia y el compromiso con nuestros clientes. Esta operación nos permite seguir fortaleciendo nuestro proyecto y ampliar nuestras capacidades para responder a los nuevos retos de las empresas”.

Por parte de Moore, Isabel Bermúdez, socia de Auditoría, ha señalado que: “El proyecto y los valores de Auren son, en realidad, nuestro proyecto desde hace muchos años. En 2021 unimos la oficina de Moore Madrid a las áreas de Auditoría y Legal de Morison, y e n 2 025 s umamos también la oficina de Moore Barcelona. Cuando empezamos a hablar con Auren sobre esta integración, supimos que teníamos que unir nuestras fuerzas a este proyecto para seguir mejorando el servicio a nuestros clientes, reteniendo y captando nuevo talento y dando una mejor carrera a aquellos profesionales que comparten nuestros valores de esfuerzo, calidad y trabajo en equipo”.

Con esta integración, Auren da un nuevo paso en la ejecución de su estrategia de crecimiento y consolida su posición como una de las principales firmas de servicios profesionales en España, reforzando su presencia territorial, sus capacidades técnicas y su proyección internacional.

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Esta operación se suma a las incorporaciones realizadas en los últimos meses en oficinas como Alicante, Madrid, Barcelona o Valencia, entre las que destaca la reciente integración de la firma valenciana de consultoría Ifedes, reflejando el firme compromiso de Auren con un crecimiento sostenido basado en la incorporación de talento, especialización y capacidades complementarias.