IE University, UAX y Pontificia Comillas lideran la lista de las universidades privadas más valoradas por las empresas de Forbes

IE University, la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Pontificia Comillas repiten a la cabeza de la lista de universidades privadas más valoradas por las empresas elaborada por Forbes. Este ranking anual recoge las instituciones que mejor están conectando a sus estudiantes, desde el primer año de carrera, con las organizaciones que definirán su trayectoria profesional.

La universidad española atraviesa uno de los momentos de mayor transformación de su historia reciente. La irrupción de la inteligencia artificial, la aceleración de la digitalización y la creciente exigencia de perfiles profesionales líquidos, con capacidad de adaptarse a nuevas disrupciones y con cultura de formación continua a lo largo de su vida profesional, han impulsado a las instituciones de educación superior privadas a replantear su modelo de relación con las empresas. En el nuevo contexto laboral, la formación es una pieza clave y la colaboración universidad-empresa ha dejado de ser un complemento para convertirse en el eje vertebrador de la propuesta de valor educativa.

Con este telón de fondo, Forbes publica una nueva edición de su lista de las 10 de universidades privadas más valoradas por las empresas, identificando a las instituciones que mejor han sabido responder a este reto. Entre los criterios de evaluación sobresalen la concepción de metodologías y propuestas pedagógicas que integran a las empresas como agentes activos en la formación; el desarrollo de proyectos en colaboración con el sector privado; y la capacidad de las instituciones para alinear sus titulaciones y recursos educativos con las necesidades reales del mercado.

IE University encabeza el ranking por su consolidada posición como referente internacional en formación para la innovación y el emprendimiento. Con campus en Madrid —donde destaca la Torre IE, un hub de aprendizaje avanzado de 35 plantas que integra inteligencia artificial y realidad virtual en sus aulas y laboratorios, esta institución destaca especialmente por su red global de alumni y su capacidad para atraer talento internacional. La estrecha vinculación con grandes corporaciones y su modelo de aprendizaje aplicado apuntalan su posición de liderazgo.

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) destaca por su modelo educativo conectado con la realidad empresarial con tasas de empleabilidad en torno al 95%. Con más de 10.000 convenios con compañías como CaixaBank, LALIGA o IBM, UAX ha apostado por su metodología UAXmakers basada en proyectos reales desarrollados en equipos multidisciplinares junto a empresas colaboradoras. Además, instalaciones como el Aerolab y los talleres de Talgo y Sacyr en su campus de Villanueva de la Cañada, o Campus de Chamberí (Madrid), que alberga la Facultad de Business & Tech reflejan esta vocación práctica.

La Universidad Pontificia Comillas completa el podio apoyándose en décadas de relación histórica con las grandes empresas, despachos, consultoras y entidades financieras. A través de sus escuelas más reconocidas —ICADE, referente en Derecho y Ciencias Económicas, e ICAI, Escuela Técnica Superior de Ingeniería—, Comillas ha articulado más de 3.000 convenios con empresas del IBEX 35 y multinacionales como Iberdrola, Repsol o P&G. Esta vinculación se materializa en programas de prácticas de alto nivel, proyectos vinculados a sus escuelas e iniciativas como Comillas Emprende, que refuerzan la conexión entre la institución y el tejido empresarial desde los primeros años de carrera

Noticias relacionadas

El ranking lo completan la Universidad Europea y CUNEF en cuarta y quinta posición respectivamente. La Universidad de Navarra, ESIC Business & Marketing School, la universidad CEU San Pablo y la Camilo José Cela cierran el ranking.