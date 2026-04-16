Gepac y BeOne Medicines impulsan ‘Cuidado con las Palabras’ para concienciar sobre el uso del lenguaje bélico en cáncer

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), con el apoyo de la compañía global especializada en cáncer BeOne Medicines, ha puesto en marcha 'Cuidado con las Palabras', una campaña de concienciación social que invita a reflexionar sobre cómo se habla del cáncer y anima a sustituir el lenguaje bélico por expresiones más humanas, respetuosas y acordes con la realidad de las personas con cáncer y su entorno más cercano.

Para ello, la iniciativa incorpora una herramienta basada en tecnología de última generación y diseñada específicamente para la campaña que identifica en las redes sociales (X) el uso de lenguaje bélico y propone alternativas más humanas. Además, invita al usuario a visitar una web informativa (' https://gepac.es/cuidado-con-las-palabras/ ') que recoge un glosario de expresiones y vídeos explicativos de los beneficios para el paciente de apartar el lenguaje bélico del cáncer. La herramienta y la gestión de la campaña serán llevada a cabo por el equipo de psicooncólogos de GEPAC, quienes contribuyen con su experiencia a garantizar un enfoque riguroso y centrado en asegurar el bienestar emocional del paciente.

“Llevamos años hablando del cáncer como una lucha o una batalla, y lo hemos asumido como algo normal. Pero no lo es. Ese lenguaje coloca sobre la persona una responsabilidad que no le corresponde, como si todo dependiera de su actitud o de su fuerza. Y eso no es justo. El cáncer es un proceso complejo, y lo que las personas necesitan no es que se les exija luchar, sino que se las acompañe, se las entienda y se las respete, también en la forma en la que hablamos de lo que están viviendo”, afirma Begoña Barragán, presidenta de GEPAC.

La evidencia científica respalda esta reflexión, ya que las metáforas bélicas se asocian con mayor miedo, dificultad para afrontar las emociones y sensación de “estar perdido” cuando el tratamiento no funciona. En cambio, un lenguaje centrado en el acompañamiento —como hablar de “caminar juntos en el proceso” o “entender los altibajos”— favorece una mayor aceptación de la enfermedad, una comunicación más sincera con el entorno y un mejor afrontamiento psicológico en todas las etapas del cáncer.

Las palabras también cuidan

‘Cuidado con las Palabras’ nace con el objetivo de evitar expresiones que pueden herir y promover un uso del lenguaje que acompañe, comprenda y respete mejor a las personas con cáncer y a su entorno. “La campaña está dirigida a toda la sociedad porque todos tenemos muy interiorizada y, en muchos casos, normalizada la forma en la que nos referimos al cáncer. El lenguaje influye directamente en la vivencia emocional de la enfermedad. Cuando utilizamos metáforas bélicas, aumentamos la presión y la sensación de fracaso si las cosas no evolucionan como se espera. En cambio, una comunicación más empática facilita la expresión emocional, mejora la comunicación y contribuye al bienestar psicológico”, explica Isabel López, psicooncóloga de GEPAC.

Esta necesidad de transformar el lenguaje en torno al cáncer también ha sido reconocida a nivel institucional. El pasado 28 de octubre, el Congreso de los Diputados respaldó la importancia de utilizar un lenguaje más responsable y empático sobre el cáncer, en una proposición no de ley orientada a su uso en el ámbito político e institucional. Además, distintas iniciativas vinculadas a la humanización del cáncer y al acompañamiento emocional de los pacientes han contado con el respaldo de la reina Letizia, que en diferentes ocasiones ha subrayado la importancia de poner a las personas en el centro del abordaje de la enfermedad.

“En BeOne creemos que juntos es la manera en que avanzamos frente al cáncer”, señaló Cristina García Medinilla, directora general de BeOne Medicines España y Portugal. “Somos una compañía innovadora en todo lo que hacemos, y esa innovación también implica mirar más allá del tratamiento. Por eso nos unimos a GEPAC en esta campaña para abordar la dimensión emocional del cáncer y acompañar a los pacientes de forma integral. Durante mucho tiempo, esta vertiente ha sido la más olvidada. Con ‘Cuidado con las Palabras’ ponemos el foco en la experiencia real de las personas y en la importancia de cuidar también cómo hablamos del cáncer”.

Noticias relacionadas

BeOne Medicines y GEPAC explican que refuerzan con esta iniciativa una visión compartida, ya que entienden que solo desde la colaboración y un abordaje integral "es posible avanzar frente al cáncer". En este contexto señalan que ‘Cuidado con las Palabras’ nace de la ambición común de ambas entidades de ir más allá de la innovación terapéutica y contribuir también a transformar el abordaje social y emocional de la enfermedad, poniendo en el centro la experiencia real de las personas con cáncer.