Los hospitales de concesión administrativa logran en un estudio resultados comparables o superiores a los de gestión directa

Un estudio publicado en la revista científica internacional 'Healthcare' concluye que los hospitales públicos madrileños gestionados en modelo de concesión administrativa y basados en atención sanitaria basada en valor (Value-Based Healthcare, VBHC) presentan indicadores de eficiencia y resultados asistenciales comparables o superiores a los de los hospitales de gestión directa.

La investigación analiza el desempeño de tres hospitales de la red pública madrileña gestionados mediante concesión administrativa (Hospital Universitario General de Villalba, Hospital Universitario Rey Juan Carlos y Hospital Universitario Infanta Elena) y lo compara con trece hospitales de baja e intermedia complejidad gestionados directamente por la administración. El análisis utiliza exclusivamente datos oficiales procedentes de la auditoría 2024 del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en un entorno de cobertura universal y coste cero para los pacientes.

El estudio recuerda que el sistema sanitario español garantiza atención universal sin copago para ciudadanos y residentes, tanto en hospitales de gestión directa como en los de gestión concesional. En la Comunidad de Madrid, el Sermas cuenta con 34 hospitales públicos, de los que 6 son de baja complejidad y 12 de complejidad media, y desde 2011 está vigente el Mandato de Libre Elección, que permite a cualquier ciudadano elegir hospital y centro de atención primaria sin restricciones de área de referencia.

En este contexto, los hospitales concesionados analizados forman parte de la red pública, mantienen titularidad pública y están sometidos al mismo marco de financiación, cartera de servicios y estándares asistenciales que el resto de centros, diferenciándose únicamente en el modelo de gestión operativa.

Seguridad del paciente

El análisis se basa en 7,68 millones de episodios asistenciales registrados en 2024 en el sistema madrileño, de los cuales 1,74 millones (22,7%) corresponden a los hospitales incluidos en el estudio. Uno de los hallazgos más relevantes es que los hospitales gestionados mediante concesión atienden pacientes más complejos: el índice de complejidad de pacientes (case‑mix) es de 1,06 frente a 0,88 en los hospitales de gestión pública directa, una diferencia estadísticamente significativa.

Pese a esta mayor complejidad, el estudio no encuentra deterioro en la calidad asistencial de los hospitales concesionados. Al contrario, se observan diferencias favorables en indicadores clave de seguridad del paciente y práctica clínica.

En el ámbito de la seguridad del paciente, el estudio identifica una diferencia significativa en infecciones nosocomiales, consideradas uno de los principales indicadores de calidad hospitalaria. Las infecciones asociadas a la atención sanitaria son aproximadamente un 36% inferiores en los hospitales gestionados mediante externalización basada en valor.

Las infecciones nosocomiales se asocian directamente con peores resultados clínicos, estancias más prolongadas y mayores costes sanitarios, por lo que su reducción tiene un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes y en la sostenibilidad del sistema.

El estudio analiza también el porcentaje de cesáreas realizadas en embarazos de bajo riesgo, indicador internacionalmente utilizado para medir la adecuación de las intervenciones. En este caso se observa un 16,6% menos de cesáreas potencialmente evitables en los hospitales con gestión externalizada.

Las complicaciones médicas y quirúrgicas intrahospitalarias no muestran diferencias significativas entre ambos modelos de gestión, pese a la mayor complejidad de los pacientes atendidos en los centros concesionados.

Eficiencia y recursos

En el capítulo de eficiencia, el estudio examina variables de actividad, uso de recursos y organización hospitalaria. Los resultados señalan una estancia media un 15,3% inferior en los hospitales gestionados mediante concesión administrativa así como una estancia media ajustada por complejidad por debajo de lo esperado en los tres hospitales externalizados, mientras que diez de los hospitales públicos analizados presentan estancias superiores a las previstas.

Las estancias hospitalarias más cortas suelen asociarse con una mayor eficiencia operativa, menor riesgo de complicaciones y mejor capacidad de gestión de la demanda asistencial, siempre que no vayan acompañadas de peores resultados clínicos. En este caso, la reducción de estancia se produce manteniendo niveles de calidad y seguridad equivalentes o mejores, según los indicadores analizados.

El estudio apunta también a menores costes por proceso asistencial en algunos casos en los hospitales concesionados, si bien los autores advierten de que estas comparaciones deben interpretarse con cautela por las diferencias estructurales entre centros.

Grado de satisfacción

La investigación incorpora indicadores de experiencia del paciente procedentes de las encuestas de satisfacción del propio sistema madrileño.

Los resultados muestran un 4,6% más de satisfacción global en los hospitales de gestión indirecta y un 4,3% más en la intención de recomendar a estos hospitales.

Además, el ejercicio del derecho de libre elección revela una clara preferencia de los ciudadanos por estos centros: los hospitales concesionarios fueron elegidos voluntariamente por 23.750 pacientes, frente a 3.606 del grupo de control.

El análisis subraya que el modelo concesional no supone la privatización del sistema sanitario, ya que los hospitales siguen siendo de titularidad pública, integrados en la red del SERMAS y sometidos a regulación y supervisión de la administración. La gestión se adjudica mediante concurso público durante un periodo determinado, con el objetivo de introducir incentivos de eficiencia mientras la autoridad sanitaria mantiene el control sobre financiación, cartera de servicios y estándares de calidad.

El estudio evidencia que la introducción de modelos de gestión alternativos no implica necesariamente una reducción de la calidad del servicio si existe un marco regulatorio adecuado y mecanismos de supervisión pública. Destaca además que modelos similares de colaboración público‑privada existen en otros países europeos y que su evaluación debe basarse en resultados medibles —calidad, seguridad, eficiencia y experiencia del paciente— y no solo en posicionamientos ideológicos.

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A pesar de los resultados favorables observados, el estudio incide en que la literatura científica sobre colaboración público‑privada en sanidad sigue siendo limitada en España y reclama más evaluación independiente y que las decisiones sobre el futuro de los modelos de gestión sanitaria se apoyen en evidencia empírica y análisis comparativos, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y la calidad del sistema sanitario público.