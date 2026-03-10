Los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden la gestión sanitaria del Gobierno central
Según el estudio “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla” realizado por Ipsos, la gestión sanitaria obtiene un 3,7 sobre 10. Los habitantes de Ceuta y Melilla muestran desconfianza sobre las medidas adoptadas para mejorar su sistema sanitario, gestionado por INGESA, organismo que depende directamente del Ministerio de Sanidad.
Según el estudio realizado por Ipsos “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”, los ciudadanos de ambas ciudades se declaran muy insatisfechos con la actuación del Gobierno central y otorgan un suspenso a su gestión sanitaria. Así lo explica Silvia Bravo, directora de investigación de Ipsos: “la gestión sanitaria obtiene una valoración media de 3,7 sobre 10 en ambas ciudades. Concretamente algo más de la mitad de la ciudadanía se declara insatisfecha con la gestion sanitaria”
Las listas de espera, la dificultad para conseguir consulta y el funcionamiento del sistema de citación se sitúan entre las principales barreras de acceso a los servicios sanitarios. Tanto en Ceuta como en Melilla, los ciudadanos muestran además una elevada desconfianza hacia las posibles soluciones. Además según explica Silvia Bravo: “El 58% no confía en que se estén adoptando medidas eficaces para reducir las listas de espera”
Unos resultados que reflejan un elevado nivel de desconfianza hacia la gestión sanitaria en ambas ciudades autónomas.
- El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
- Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
- Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire
- La Justicia pone fin a la pesadilla de una comunidad de vecinos de Ibiza con un caso de Diógenes
- Llega una nueva dana: cuándo afectará a Ibiza y Formentera
- La Aemet activa una nueva alerta amarilla por lluvias en Ibiza y Formentera
- El buen tiempo dispara la afluencia al Parador de Ibiza, con colas y quejas por la falta de servicios básicos
- Matthieu Dehaudt, hostelero en Ibiza: 'Quieren hacer una isla para millonarios, pero dentro de poco no habrá nadie para servirlos