Nace Adissey, la nueva agencia que impulsa a las marcas en su viaje a lo extraordinario

Adissey surge en este cambio de paradigma, donde el mayor error no es hacer mala comunicación, sino continuar haciéndola como si nada hubiera cambiado. Las marcas no pueden seguir construyendo estrategias de comunicación mediante disciplinas aisladas ni silos operativos: necesitan integrar Estrategia, Medios, Creatividad y Data bajo una misma dirección, con un conocimiento profundo de las audiencias y un entendimiento real del negocio.

Con más de 45 millones de euros en inversión gestionada y un equipo multigeneracional y multidisciplinar de 50 profesionales, la compañía es una agencia independiente 100% nacional con ambición global que acompaña a empresas de todos los tamaños e industrias en la evolución hacia modelos de comunicación más relevantes y eficaces.

Las marcas que quieren crecer no pueden quedarse quietas. Adissey nace para integrar talento, visión y ejecución en un modelo capaz de transformar la comunicación en negocio Guillermo Hernández — Partner & CEO de Adissey

El conocimiento profundo de las audiencias es parte del ADN de Adissey. Las personas no son solo datos: son comportamientos, decisiones, contextos y expectativas que determinan el crecimiento de las marcas.

“Construir marca hoy exige coherencia, cultura y capacidad de evolución. Nuestro propósito es conectar marcas y personas desde el entendimiento real, y nuestro inconformismo nos empuja a evolucionar constantemente nuestro modelo”, explica Paolo Piva, Partner & Chief Corporate Officer de Adissey. Adissey alinea equipos, procesos, herramientas y partners con el negocio del cliente para simplificar la complejidad y convertirla en oportunidad, impulsando la innovación continua y el desarrollo de productos propios.

“Integramos talento, metodología y soluciones propias para que nuestros clientes evolucionen. Cuando estrategia, medios, creatividad y data trabajan de forma coordinada, la comunicación deja de ser ruido para convertirse en impacto medible”, señala Jaime del Solar, Partner & Chief Business Officer de Adissey.