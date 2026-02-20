Vodafone realiza una visita institucional a la sede de la UCAM para reforzar su alianza tecnológica

Durante el encuentro, el director de Vodafone Empresas, Jesús Suso, y la presidenta de la UCAM, María Dolores García, quien estuvo acompañada por representantes del equipo directivo de la Universidad, pasaron revista a los principales proyectos tecnológicos desarrollados conjuntamente y analizaron nuevas oportunidades de colaboración, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, la digitalización de procesos y la mejora de la experiencia de la comunidad universitaria.

Esta visita se produce tras la adjudicación el pasado marzo a Vodafone Empresas de la provisión de las soluciones de telefonía fija y móvil de la UCAM por un periodo inicial de tres años, consolidándose como socio estratégico para la evolución tecnológica de la universidad. En virtud de dicho acuerdo, Vodafone Empresas está proporcionando a la UCAM una solución integral que incluye:

Zoom Phone Pro para 800 usuarios de telefonía fija , dotándolos de herramientas colaborativas avanzadas y funcionalidades basadas en inteligencia artificial.

, dotándolos de herramientas colaborativas avanzadas y funcionalidades basadas en inteligencia artificial. 150 líneas de telefonía móvil , con planes de voz y datos que permiten una comunicación global y eficiente.

, con planes de voz y datos que permiten una comunicación global y eficiente. Una solución de mensajería integrada con las herramientas educativas de la UCAM, facilitando la comunicación interna y la colaboración académica.

La implementación de estas soluciones permitirá a la universidad mejorar la eficiencia de sus comunicaciones, optimizar recursos y ofrecer una experiencia más ágil y conectada a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La reunión también sirvió para explorar futuras líneas de trabajo conjuntas vinculadas a la aplicación de inteligencia artificial en entornos educativos, la automatización de servicios y el desarrollo de nuevos modelos de comunicación digital, reforzando así el compromiso de ambas entidades con la innovación y la excelencia tecnológica.