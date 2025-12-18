La Fundación Jiménez Díaz, referente internacional del modelo de sanidad basada en valor, según una investigación

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz se consolida como el centro hospitalario de referencia en calidad asistencial, seguridad del paciente y experiencia, gracias a su modelo de medicina basada en aportar valor para el paciente, conocido como Value-Based Healthcare (VBHC). Así lo indica una investigación publicada en la revista científica 'Frontiers in Public Health' y validada por la comunidad científica internacional.

El estudio analizó los indicadores oficiales publicados en el observatorio de resultados para evaluar el impacto de este enfoque organizativo en comparación con siete hospitales públicos de su misma categoría, es decir hospitales terciarios o de alta especialización. Los datos revelan diferencias contundentes en todas las dimensiones clave del sistema sanitario: menor mortalidad ajustada (SHMR 0,73 frente a hasta 1,15), menos complicaciones quirúrgicas e infecciones hospitalarias, mejor accesibilidad y una lista de espera tres veces más corta (16 días frente a 68 de media regional entre 2015-2023).

La estancia media hospitalaria también es la más baja (4,6 días), confirmando la eficiencia en la gestión clínica. En cuanto a la satisfacción del paciente, se sitúa más de 3 puntos por encima de la media regional a lo largo de la última década (92,7 frente a 89,1) y según los datos 2015-2023, este centro mantiene de forma sostenida el mejor rendimiento.

Unos datos que inciden además que el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz sea el más elegido en libre elección, con una ratio de derivaciones diez veces superior al resto. El indicador de libre elección —que mide cuántos pacientes deciden cambiar su hospital por otro— ofrece una evidencia contundente del atractivo del modelo: en 2023, el hospital analizado recibió 84.082 pacientes externos y derivó solo 7.374, lo que supone un ratio de transferencia neta (IT/OT) de 11,40, frente a solo 0,39 del resto. Esto indica que los pacientes eligen mayoritariamente este hospital cuando pueden decidir libremente.

Estos resultados muestran que la medicina basada en valor, con el paciente en el centro de las decisiones clínicas, no solo mejora los indicadores de calidad y seguridad, sino que también refuerza la accesibilidad y la confianza en la sanidad pública. La Fundación Jiménez Díaz destaca además por la adopción pionera de tecnología médica y sistemas digitales para registrar la experiencia y los resultados percibidos por los pacientes, así como por su impulso a la colaboración multidisciplinar.

La Fundación Jiménez Díaz es pionera en España en implantar el modelo VBHC junto con el grupo Quirónsalud. Este modelo implica organizar la atención en torno a unidades integradas de práctica, medir e incentivar el alcance de los mejores resultados en salud para los pacientes y fortalecer la integración del proceso asistencial y el uso de tecnología sanitaria.

Experiencias similares en Holanda y Alemania confirman que aplicar VBHC en hospitales públicos y privados mejora la experiencia y los resultados en salud sin comprometer equidad ni eficiencia. El artículo publicado en septiembre de 2025 concluye que la externalización de hospitales públicos a proveedores privados que aplican VBHC no reduce calidad ni equidad, sino que puede ser una estrategia sostenible y replicable para reforzar los sistemas sanitarios, con efectos positivos tanto para los pacientes. Destacan que este enfoque centrado en resultados en salud, procesos y experiencia del paciente está generando efectos arrastre hacia otros centros públicos, que comienzan a incorporar prácticas similares.

El estudio subraya finalmente que este modelo representa un cambio muy importante respecto a la forma tradicional de prestar la asistencia, impulsando una atención proactiva, basada en procesos y con el paciente como protagonista, y propone que los responsables de políticas sanitarias consideren esta estrategia como una fórmula sostenible y escalable para sistemas de salud en todo el mundo.