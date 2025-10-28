Rioja celebrará sus 100 años con una exclusiva velada en el corazón de Madrid
El próximo 4 de noviembre, la Denominación de Origen Calificada Rioja será el epicentro del glamour nacional, reuniendo a algunos de los rostros más famosos del panorama mediático y la sociedad española con un evento especial en Cines Callao por su Centenario
El próximo 4 de noviembre, la Denominación de Origen Calificada Rioja celebrará su 100 aniversario en Madrid con un exclusivo evento en Cines Callao. La cita se enmarca en un año de hitos y celebraciones que han reivindicado el legado, la diversidad y la proyección internacional de Rioja como referente del vino español. La modelo y presentadora Nieves Álvarez ejercerá como maestra de ceremonias y conducirá una velada inolvidable, que contará con la presencia de destacadas figuras del ámbito cultural y social, entre ellas Tamara Falcó e Íñigo Onieva, quienes se unirán a esta celebración en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.
El evento arrancará con un gran photocall instalado en la plaza de Callao, que transformará este emblemático enclave madrileño en una auténtica première. Inspirado en los paisajes de Rioja, el photocall reflejará la esencia de la campaña del centenario, ofreciendo un marco único de encuentro para la prensa y los invitados. La experiencia continuará en el interior de Cines Callao con una instalación escenográfica única que sumergirá a los asistentes en un paisaje de viñedos y emoción, concebida para reflejar la diversidad de las 600 bodegas que integran la DOCa Rioja. Iluminación, texturas y proyecciones envolverán al público en la riqueza de la Denominación, ofreciendo un recorrido sensorial por su historia y su territorio.
La propuesta gastronómica estará a cargo de los hermanos Echapresto, referentes de la cocina riojana y poseedores de dos estrellas Michelin en su restaurante Venta Moncalvillo. Reinterpretarán los sabores tradicionales en armonía con un amplio abanico de vinos de la Denominación, que podrán ser disfrutados por los asistentes. La velada culminará con un espectáculo musical en directo, poniendo ritmo y emoción a una noche pensada para celebrar el legado de la única Denominación centenaria de España, disfrutar el presente y brindar por el futuro de Rioja, para que sigua marcando el camino del vino español en el mundo.
Sobre la Denominación de Origen Calificada Rioja
Rioja, la Denominación de Origen Calificada más antigua de España, que data de 1925, y la primera en recibir la certificación de Calificada en 1991, se posiciona como una de las Denominaciones de Origen del mundo que mayores garantías ofrece respecto a la calidad y autenticidad de sus vinos, gracias a la exigente normativa y autocontrol que desarrolla su Consejo Regulador. Esto unido a su carácter pionero, su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, han sido determinantes para alcanzar la posición de liderazgo que los vinos de Rioja ocupan en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Rioja representa más del 40% del valor de los vinos con Denominación de Origen en España y está presente en 136 países.
Con más de 66.000 hectáreas, la DOCa Rioja se conforma de tres zonas con características vitivinícolas diferentes – Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental -, que abarcan 144 municipios por los que se extiende la Denominación, con 600 bodegas y más de 13.000 viticultores. Una pluralidad que garantiza diferentes tipologías de vinos, que ponen en valor el origen singular y la diversidad, siempre con una alta calidad
