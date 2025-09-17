ILUNION celebra su 10º aniversario convirtiendo a sus trabajadores en “monedas de cambio” para reconocer el valor humano.

ILUNION ha presentado hoy, con motivo de su 10º aniversario, su nuevo posicionamiento de marca, ‘Cambiando la forma de ver valor’, una acción que se articula en torno a más de 47.000 monedas conmemorativas y a una campaña en medios que se difundirá a nivel nacional.

Por un lado, la colección de 10 monedas con los rostros de empleados y trabajadoras representan la diversidad en su sentido más amplio: personas con discapacidad, mujeres directivas, profesionales mayores de 55 años, trabajadores de distintas nacionalidades y personas que han afrontado situaciones de vulnerabilidad.

Por otro, el spot de campaña, rodado en la sede central de la compañía, Torre ILUNION, en el hotel ILUNION Atrium y en la planta de gestión textil de Vallecas, está protagonizado por la actriz Belén González del Amo, quien, además, tiene discapacidad visual.

En el anuncio, ella lanza una moneda al aire para recordar que el valor no está en lo que vemos, sino en lo que reconocemos en los demás. Junto a ella aparecen distintos profesionales de ILUNION que encarnan esa diversidad y cuya profesionalidad hace posible que cada servicio ofertado tenga un impacto real en las personas y en la sociedad.

Ambas iniciativas —la campaña y las monedas— forman parte de un mismo relato creativo que quiere hacer visible que el talento no entiende de etiquetas y que el verdadero valor está en las personas.

Diez años demostrando que lo social y lo económico son compatibles

En su primera década de vida, ILUNION ha alcanzado más de 1.300 millones de euros de facturación y una plantilla de más de 45.000 personas, de las cuales más de 17.000 tienen discapacidad o se encuentran en situación de vulnerabilidad. Sólo en 2024 invirtió más de 120 millones de euros en seguir creciendo y generando empleo.

Respaldado por sus accionistas, ONCE y Fundación ONCE, ILUNION, un modelo empresarial único en el mundo, reinvierte el 100% de sus beneficios en nuevas oportunidades laborales y empresariales.

“Nuestro mayor logro ha sido convertir el valor económico en una palanca para multiplicar el valor social. Con esta campaña queremos invitar a la sociedad y al mundo empresarial a cambiar la mirada y reconocer el verdadero valor de lo humano”, afirmó la directora de Marketing y Comunicación de ILUNION, Esther Morell.

Una campaña con impacto en la sociedad

El spot de la campaña ha sido creado por la agencia &Rosàs y planificado en medios por Initiative. Se difundirá durante tres semanas en televisión, radio, cine, plataformas digitales y redes sociales, a nivel nacional.

Además, ILUNION distribuirá más de 47.000 monedas físicas entre empleados, clientes, directivos de empresas, instituciones y medios de comunicación como invitación a sumarse a este cambio de mirada.

Diversidad como motor de futuro

El corazón de ILUNION lo forman sus más de 45.000 empleados, repartidos en más de 500 centros de trabajo en España, Colombia y Portugal. Con presencia en varios sectores ofreciendo servicios turísticos, de gestión textil, contact center, sociosanitarios, economía circular, mantenimiento, seguridad, limpieza, accesibilidad, IT y comunicación inclusiva, el grupo empresarial es hoy un referente internacional de inclusión y sostenibilidad.

Con una plantilla diversa, paritaria y con un 60% de mujeres en su comité de dirección, ILUNION demuestra que la verdadera riqueza de una empresa reside en su capacidad para incluir y valorar a todas las personas.