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Espacio público

¿De quién es la playa?

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Juan Alberto Duaso

Ibiza

Una reciente foto denuncia en un medio digital local mostraba varios coches de lujo ocupando un acceso a pie a Platja d’en Bossa, vinculados al servicio de valet parking de un beach club. La imagen debería hacernos una pregunta sencilla: ¿de quién es el espacio público?

Lo planteo también desde una experiencia personal.

Tengo movilidad reducida y tarjeta de estacionamiento. Hace unos días, en esa misma zona, encontré vehículos de clientes del establecimiento, algunos en doble fila, mientras el valet gestionaba sus llaves. Yo no era cliente. Y encima movía la peana para ganar un espacio más.

La situación me hizo preguntarme: ¿desde cuándo ser cliente de un negocio otorga más derechos sobre un espacio público?

No afirmo que el establecimiento carezca de autorización. Si existe, debería conocerse claramente qué espacio comprende y qué permite. Lo que no puede normalizarse es que una actividad privada convierta de facto un espacio público en una zona exclusiva para clientes.

Personas mayores, familias con carritos o personas con discapacidad no deberían encontrarse barreras para acceder al mar. Y nadie debería tener que consumir en un restaurante para sentirse legitimado a utilizar un espacio público.

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Cuando me dijo que podía llamar a la Policía, pensé en decirle: «Llámala». Si incumplo la normativa, que me lo digan, pero me mordí la lengua.

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