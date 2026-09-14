Encontre Jove ‘26

Como ya es tradición en nuestra diócesis, la primera semana del mes de septiembre, entre los días 2 y 6, tuvo lugar en el Seminari de es Cubells el Encontre Jove, un campamento organizado por la Delegación de Juventud de Ibiza y Formentera en la que participaron de 60 jóvenes de las diferentes parroquias de nuestras islas.

A lo largo de los cinco días del Encontre, los jóvenes de la diócesis disfrutaron de actividades, reflexiones, momentos de oración, celebraciones eucarísticas y juegos, todo ello en un clima de amistad y compañerismo.

Este año se han celebrado 25 años desde que esta iniciativa diocesana arrancó y no ha dejado de proporcionar momentos de alegría, diversión, convivencia y encuentro con Cristo a los jóvenes de Eivissa y Formentera. En esta ocasión, con motivo de la reciente visita del Papa León XIV a nuestro país, los jóvenes han estado trabajando parte de sus textos, donde se hacían referencia a la paz, el compromiso social y el discernimiento sobre cuál es la misión de cada uno en la casa común.

Para la delegación de Infancia y Juventud es un gran reto ofrecer a nuestra juventud unos días apartados de la rutina, incluso del verano, donde se pueda ser uno mismo y abordar temas trascendentales que les ayudan a desarrollarse física, intelectual y espiritualmente. Este campamento, nuestro Encontre, es un lugar donde crece la fe de los que vienen con fe, pero también es un lugar donde se puede sembrar la semilla de fe en los corazones de la juventud que asiste.

Este campamento tan especial para estos jóvenes sería imposible de llevar a cabo sin la colaboración y ayuda de muchas personas e instituciones, tanto públicas como privadas a las que les quisiéramos hacer llegar nuestra más profunda gratitud por su desinteresada generosidad. En primer lugar, desde los sacerdotes a los monitores y responsables, que desde muchos meses antes preparan con esmero y cariño esta actividad encontrándose con otros jóvenes y compartiendo esos días; a sus padres, por la confianza depositada; y al equipo de voluntarios de cocina que año tras año se superan para ofrecer el mejor servicio a los jóvenes, incluido Felipe de la Peña y su equipo y a las Hermanas Carmelitas Misioneras por dejarnos compartir su casa de espiritualidad. Mención especial merecen el Consell Insular de Eivissa, Fundación Julián Vilás Ferrer, Coca-Cola, Residencia Reina Sofía, Helados Friu, Helados Los Valencianos Galiana, Hotel Torre del Mar, Cafés Ibiza, Eroski, Cooperativa Agroeivissa, La Sirena, Calimax, Can Bufí, Frufor ,Grupo Aniofe y tejidos Escandell.

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Muchas gracias a todos, sin vuestra desinteresada colaboración esto no sería posible.