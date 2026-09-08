¡Estupefacta!

Así es como me quedé ante el recibimiento demostrado a la compañía United Airlines al anunciar que a partir de mayo de 2027 inaugurará una línea directa con Nueva York cuatro veces a la semana. Ahora se entiende el proyecto de ampliación del aeropuerto.

Creo que ‘el árbol nos impide ver el bosque’.

Que suerte que tendremos todos los que vivimos en la isla sobre todo, porque antes que pensar en el bienestar nuestro, se piensa en el «negocio» y especialmente en el de los foráneos.

A lo mejor incluso vendrá a vernos el presidente e incluso nos anunciará que quiere invertir en la isla y, como lo suyo es ‘a lo grande’, a lo mejor nos compra la isla con habitantes incluidos ya que para él parece que el dinero no tiene valor, por lo que será por un módico precio.

Mi pregunta, que ya la hice hace algunos años es: ¿de qué nos sirve aumentar cada año el número de turistas y a cambio ir bajando cada año más nuestra calidad de vida?

Está a punto de empezar el curso escolar y todavía hay colegios sin su ‘puesta a punto’ sobre todo en la plantilla de docentes que no está cubierta ni mucho menos y qué me dicen del calor de nuestros escolares si no disponen de un ‘miserable’ aire acondicionando y me atrevería a decir ‘ventilador’.

¿Nos hemos preocupado de que el personal sanitario haya aumentado de acuerdo con los turistas que nos visitan? Creo que es deprimente y ya no digo inadmisible todo lo que estamos soportando.

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Como ya he dicho, hace muchos años que me hago las mismas preguntas y he comprobado que van al aire ya que no tienen respuesta, ni por parte de nuestros gobernantes o de alguien que tuviera la ‘capacidad y el poder’ de estar dispuesto a solucionar este gran problema, que no creo que sea tan difícil pero que requiere voluntad e interés (sin presiones).