Sí a la peatonalización de Jesús, no a convertir L’Estruç en una carretera

Desde el 28 de agosto, los vecinos de L’Estruç vivimos con las ventanas cerradas. Aun así, el ruido de motores invade nuestros hogares a cualquier hora del día y de la noche. Los frenazos en los cruces y los pitidos son constantes. Cada vez que un vecino, un paciente o un niño cruza la calle, cruzamos los dedos. Queremos dejarlo claro desde el principio: APOYAMOS LA PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO DE JESÚS, porque todo Jesús se lo merece. L’Estruç forma parte del centro. Vivimos a menos de 250 metros de la iglesia y llevamos años deseando un pueblo con menos coches, menos polución, menos ruido y más espacio para las personas. Lo que no podemos aceptar es que el precio de conseguir tan solo cien metros de carretera peatonalizada nos traslade a otros residentes del centro este grave problema. Porque eso es, en esencia, lo que ha ocurrido. El Ayuntamiento ha cortado un tramo de la EI-100A y ha desviado su tráfico cerca de 10.000 vehículos al día por las calles Gavina, L’Estruç y Tucà: calles residenciales donde vivimos decenas de familias y donde están, además, la Unidad Básica de Salud, que atiende a 4.000 tarjetas sanitarias, el Centre de Majors, el Centre Cultural y la ruta escolar del CEIP de Jesús. Y lo ha hecho sin haber publicado ningún estudio de movilidad, ni acústico, ni ambiental que respalde esta decisión. Autobuses, furgonetas y camiones tienen que invadir el carril contrario para girar en los cruces. Los pasos de peatones ya no son seguros, el ruido es permanente las 24 horas del día y la velocidad de los coches ha aumentado considerablemente. Ese tráfico que se ha evitado en la carretera principal está ahora en nuestra calle residencial. Queremos que L’Estruç sea, como mínimo, tan habitable como lo era antes del 28 de agosto, o mejor todavía, que, si Jesús gana espacio para las personas, ese espacio también llegue a nuestra calle, en lugar de convertirla en el desagüe del tráfico de las demás. No pedimos que se dé marcha atrás a la peatonalización, todo lo contrario. Pedimos que se haga con los estudios y las garantías que cualquier decisión de este calado merece, y que a partir de ahora no solo se cuente con los vecinos como destinatarios del problema. Solicitamos que el Ayuntamiento estudie con sus técnicos de Movilidad un itinerario que valore si L’Estruç puede formar parte de las medidas de pacificación o peatonalización y que abra una mesa de trabajo antes de convertir este desvío en definitivo. Queremos un Jesús peatonal y que L’Estruç no pierda con ello.