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Agradecimiento

Al Servicio de Cirugía General del Hospital Can Misses

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Eva Esparcia en nombre de la familia de Catalina Costa Vich

Santa Eulària

Quiero daros las gracias por todo lo que estáis haciendo por mi madre, Catalina Costa Vich, y por nosotros como familia. El pasado 27 de julio, mi madre ingresó de urgencia por un vólvulo intestinal y fue intervenida por el Dr. Alessandro Nania. Desde el primer contacto, vi en él una enorme implicación y humildad.

Nuestro camino se complicó muchísimo: tres cirugías urgentes y momentos críticos. En medio de ese miedo, encontraros ha supuesto una diferencia enorme. La profesionalidad, rapidez, dedicación y, sobre todo, la calidad humana de todo el equipo nos están ayudando a avanzar con confianza.

Un agradecimiento muy especial al Dr. Nania y a la Dra. Ferrer por estar presentes de manera directa y continuada, acompañándonos en los momentos de mayor temor, explicándonos todo con claridad y entendiendo que detrás de cada paciente hay una familia que sufre.

Mi gratitud se extiende a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Gracias por cuidar de ella cuando más vulnerable estaba y por transmitirnos la seguridad y serenidad que tanto necesitábamos.

Gracias también a todos los enfermer@s —Kevin, Marina, Cintia, Eugenia, Manuel y Adri—, auxiliares, celadores y demás profesionales de la planta. Quizá no podamos nombraros a todos, pero cada gesto cuenta.

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Poco a poco, mi madre se recupera. Queda camino, pero nunca olvidaremos cómo habéis cuidado de ella y de nosotros. Como hija, no hay palabras para agradecer a quienes hacen lo imposible por salvar a la persona que más quieres. Gracias por vuestra entrega, paciencia y por poner tanta humanidad en vuestro trabajo. Os estaremos siempre profundamente agradecidos. Con todo nuestro cariño, admiración y gratitud.

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