Agradecimiento
Al Servicio de Cirugía General del Hospital Can Misses
Eva Esparcia en nombre de la familia de Catalina Costa Vich
Quiero daros las gracias por todo lo que estáis haciendo por mi madre, Catalina Costa Vich, y por nosotros como familia. El pasado 27 de julio, mi madre ingresó de urgencia por un vólvulo intestinal y fue intervenida por el Dr. Alessandro Nania. Desde el primer contacto, vi en él una enorme implicación y humildad.
Nuestro camino se complicó muchísimo: tres cirugías urgentes y momentos críticos. En medio de ese miedo, encontraros ha supuesto una diferencia enorme. La profesionalidad, rapidez, dedicación y, sobre todo, la calidad humana de todo el equipo nos están ayudando a avanzar con confianza.
Un agradecimiento muy especial al Dr. Nania y a la Dra. Ferrer por estar presentes de manera directa y continuada, acompañándonos en los momentos de mayor temor, explicándonos todo con claridad y entendiendo que detrás de cada paciente hay una familia que sufre.
Mi gratitud se extiende a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Gracias por cuidar de ella cuando más vulnerable estaba y por transmitirnos la seguridad y serenidad que tanto necesitábamos.
Gracias también a todos los enfermer@s —Kevin, Marina, Cintia, Eugenia, Manuel y Adri—, auxiliares, celadores y demás profesionales de la planta. Quizá no podamos nombraros a todos, pero cada gesto cuenta.
Poco a poco, mi madre se recupera. Queda camino, pero nunca olvidaremos cómo habéis cuidado de ella y de nosotros. Como hija, no hay palabras para agradecer a quienes hacen lo imposible por salvar a la persona que más quieres. Gracias por vuestra entrega, paciencia y por poner tanta humanidad en vuestro trabajo. Os estaremos siempre profundamente agradecidos. Con todo nuestro cariño, admiración y gratitud.
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