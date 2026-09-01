Gracias por acompañarme en este camino de sanación

Quiero dedicar estas palabras de agradecimiento a todas las personas que me acompañaron el pasado 28 de agosto en la presentación de mi libro ‘Elegí Sanar. Cartas desde un corazón herido’. Fue un día muy especial para mí, de esos momentos que quedan guardados para siempre en el corazón. Gracias a cada persona que estuvo allí, que me regaló su tiempo, su cariño, sus palabras y su presencia en un momento tan importante de mi vida.

Pero mi agradecimiento también va dirigido a todas aquellas personas que me han acompañado durante este camino a través de mi página de TikTok. A quienes me escriben, me escuchan, comparten mis palabras, me dejan un mensaje, me cuentan sus experiencias o simplemente están ahí detrás de una pantalla. Aunque muchas veces no nos conozcamos personalmente, también forman parte de este proyecto y de este camino. ‘Elegí Sanar’ nació desde una historia personal, pero su verdadero propósito no es quedarse únicamente en mi historia. Nació con un mensaje: que, incluso después de atravesar momentos difíciles, podemos decidir sanar, soltar, reconstruirnos y volver a elegirnos.

Noticias relacionadas

Gracias también a Formentera, mi tierra de acogida, por permitirme compartir aquí un proyecto que nació desde lo más profundo de mi corazón. A todos los que estuvieron, a los que escribieron, a los que compartieron y a los que, de una manera u otra, han formado parte de este camino: gracias. Agradecida con la vida y con todos ustedes, mi gente bonita. Gracias por acompañarme, por creer y, sobre todo, por formar parte de ‘Elegí Sanar’.