99 fotografías sin Gonzalo

Hace años, Gonzalo estuvo en una escuela infantil. Al terminar aquella etapa, hicieron un dosier con 99 fotografías. Las he vuelto a mirar una por una. Gonzalo no aparece en ninguna. Mi hijo había estado allí y, sin embargo, aquel recuerdo contaba una historia en la que él no existía.

Gonzalo es autista, tiene discapacidad y necesita mucho apoyo. Su hermano también tiene discapacidad y dependencia. Como madre, sé lo difícil que resulta encontrar lugares donde los vean como niños y no como un problema. Este año, Gonzalo terminó el colegio muy desregulado. Durante semanas busqué ayuda sin conseguir que recuperara la calma. Entonces comenzó la escuela de verano de Sa Bodega.

No sé explicar del todo cómo lo han hecho. Sus profesionales han sabido llegar hasta él. Lo han acompañado con paciencia, respeto y cariño; han aprendido a comprenderlo y le han dado el tiempo y la seguridad que necesitaba. Poco a poco, Gonzalo ha vuelto a regularse y a disfrutar. También han cuidado maravillosamente a su hermano. Gracias a ellas, mis dos hijos han podido participar y yo he podido ir a trabajar tranquila, sabiendo que estaban en un lugar donde los respetaban y los incluían de verdad. Este verano, Sa Bodega también preparó un pequeño dosier. En sus fotografías, Gonzalo aparece jugando, participando y compartiendo momentos con los demás. No aparece como una excepción. Aparece como uno más. Quiero agradecer el trabajo de todo el equipo. Gracias a Alba, su coordinadora; a Eva y a Perla; y muy especialmente a Mencía, por el vínculo que ha creado con Gonzalo y por haber sabido acompañarlo cuando más lo necesitaba. Y también a todas aquellas personas que han formado parte de estos veranos, aunque no aparezcan nombradas aquí. Las familias con hijos dependientes no necesitamos inclusión para la fotografía. Necesitamos apoyos reales y lugares donde nuestros hijos puedan participar sin tener que pedir una y otra vez que no los dejen fuera.

Hace años revisé 99 imágenes y mi hijo no aparecía en ninguna. En las de Sa Bodega sí aparece. Son solo fotografías. Pero hay ausencias que lo dicen todo. Y también hay presencias que cambian muchas cosas.

Noticias relacionadas

Gracias por haber hecho que Gonzalo formara parte.